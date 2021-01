Kako lahko kolagen zaščiti barvane lase?

Oglasno sporočilo

Barvanje las doma

Frizerji niso preveč navdušeni nad tem, da si lase barvaš doma, pa vendar je včasih to neizogibno. Lasje so izraz tvoje osebnosti, nihče ne želi naokrog hoditi z grdim sivim narastkom ali kapo. Da te rezultat barvanja ne bo razočaral, pa se moraš postopka lotiti premišljeno.

Ali poznaš učinkovite trike za barvanje las doma?



Veš, kaj vpliva na zdravje barvanih las?

Ključno je, da poskrbiš za zdravje svojih las od znotraj. Preden pa ti zaupam, s katero snovjo lahko ključno prispevaš k zdravju svojih las in jih zaščitiš pred škodljivimi posledicami barvanja, poglejva, kaj vpliva na barvo las in kaj se zgodi pri barvanju.

Kaj določa tvojo naravno barvo las?

Lasem daje naravno barvo pigment melanin, ki ga proizvajajo celice melanociti v lasni korenini. Obstajata dve vrsti pigmenta melanina:

evmelanin je temnejši, lasem daje rjave in črne odtenke,

je temnejši, lasem daje rjave in črne odtenke, fevmelanin je svetlejši, lasem daje bledo rumenkaste do rdeče odtenke.

Tvoja naravna barva las je odvisna od razmerja med tema dvema pigmentoma.

Sčasoma se produkcija melanina ustavi ali se ta ne prenaša več v lasne celice, zato v celicah ni več pigmenta. Takrat nastanejo beli lasje. Sivi lasje pa so optična iluzija, ki se pojavi pri mešanju nepigmentiranih in pigmentiranih las.

Kako delujejo barve za lase?

Las se deli na steblo in korenino. Lasno steblo je vidni del lasu in ima tri plasti:

notranja plast se imenuje sredica ali medula,

srednja plast je skorja,

zunanja plast je vrhnjica ali kutikula.

Sredica je sestavljena iz celic, ki še niso popolnoma poroženele, skorja pa je iz poroženelih celic, ki predstavljajo kar 90 % teže lasu. V celicah skorje je pigment, ki daje lasem barvo. V skorji se nahaja pomembna beljakovina keratin.

Lasje so v 80 % zgrajeni iz keratina. Če prispevaš k tvorbi keratina, prispevaš k zdravju las.

Preden pa bova spoznala, kako dejansko lahko vplivaš na to, da bo v skorji tvojih las dovolj keratina, naj ti zaupam, kaj se pri barvanju las s kemičnimi sredstvi zgodi. Najprej se odpre zunanja plast lasu (kutikula), potem pa barva reagira s skorjo, v kateri je pigment. Barva pigment lahko naloži v skorjo ali pigment iz skorje odstrani, odvisno od tega, kakšen učinek želiš z barvanjem doseči. Večina barv pa oba procesa kombinira.

Vrste barv za lase

Barve za lase, narejene na podlagi kemičnih sestavin, se delijo glede na njihovo obstojnost, na:

začasne barve za lase : vsebujejo barvila, ki se naložijo na površino lasu, zato se barva odstrani z umivanjem;

: vsebujejo barvila, ki se naložijo na površino lasu, zato se barva odstrani z umivanjem; delno obstojne barve za lase : vsebujejo barvila, ki se naložijo na vrhnjici in obdajo sredico lasu, vendar brez spreminjanja naravnega melanina, zato se barva z umivanjem sčasoma odstrani;

: vsebujejo barvila, ki se naložijo na vrhnjici in obdajo sredico lasu, vendar brez spreminjanja naravnega melanina, zato se barva z umivanjem sčasoma odstrani; obstojne barve za lase: običajno vsebujejo vsaj dve komponenti, ki ju je treba tik pred uporabo zmešati, barvila spremenijo naravni lasni pigment.

Pomembno je, da se na koncu barvanja las ponovno zapre. Poškodbe nastanejo predvsem takrat, ko ostane vrhnjica odprta, zaradi česar je srednja plast (skorja) izpostavljena škodljivim vplivom. Keratin, ki je v lasni skorji, je ključnega pomena za zdrave in sijoče lase. Nastane pa iz aminokislin.

Ali veš, kako svojemu telesu zagotoviš aminokisline za tvorbo keratina?

Zdravje tvojih las prihaja predvsem od znotraj in je v veliki meri odvisno od tega, kaj ješ. Raznolika prehrana je garancija za dobro počutje, pa tudi za mladostni videz tvoje kože in zdrave lase. To še posebej velja za barvane lase, ki potrebujejo ustrezno nego in primerna hranila.

Vse to bova spoznala v nadaljevanju – zaupal pa ti bom tudi snov, ki je na tem področju sprožila pravo revolucijo.

Pet nasvetov za domače barvanje las

Preden se lotiva zdravja tvojih las od znotraj, ne spreglej "top trikov", s katerimi lahko poskrbiš, da bo barvanje las doma dalo optimalne rezultate.

Preberi koristne nasvete, da bo tvoja frizerska avantura uspešna!

Nasvet #1: Izbira pravega odtenka je ključna

Izberi odtenek, ki je čim bližje tvoji naravni barvi las. Za mnenje vprašaj koga od bližnjih, saj se sami običajno vidimo drugače, kot nas vidijo drugi. Izbrani odtenek naj bo za največ dve stopnji svetlejši oziroma temnejši od tvoje naravne barve.

Nasvet #2: Pripravi lase na barvanje

Nekaj dni pred nanosom barve ne uporabljaj sredstev za stilsko oblikovanje, saj ti izdelki običajno puščajo sledi na laseh in lahko vplivajo na končni rezultat. Ne samo pred barvanjem, ampak tudi sicer je priporočljiva uporaba sredstev za nego las, ki ne vsebujejo silikonov, sulfatov in parabenov.

Nasvet #3: Barvo nanašaj na suhe in neumite lase

Naravna maščobna snov, ki obdaja las, deluje kot zaščitni plašč, zaradi česar postopek barvanja ne bo izzval pekočega občutka. Poleg tega je barvo lažje nanesti in jo enakomerneje razporediti po mastnih laseh.

Nasvet #4: Uporabi zaščitna sredstva

Obleci staro majico, ki je ni škoda zavreči, pri roki imej papirnate brisačke. Tik pod lasišče si nanesi sloj kreme, ki bo barvi preprečila, da bi prišla na kožo obraza. Pazi pa, da krema ne bo tudi na laseh, saj potem barva ne bo dobro prijela.

Nasvet #5: Preberi navodila proizvajalca

Natančna navodila za uporabo so priložena vsakemu izdelku. Vzemi si čas in jih preberi, saj si tako lahko prihraniš razočaranje po koncu barvanja. Upoštevaj tudi priporočeni čas nanosa barve.

Kolagen za zdrave lase

Tudi lasje potrebujejo hrano. Keratin je beljakovina, ki je v lasni skorji in je glavna sestavina tvojih las. Če s pravilno prehrano in ustreznimi prehranskimi dopolnili poskrbiš, da bo tvoje telo proizvedlo dovolj keratina, zagotoviš lasem zdravo rast in sijoč videz.

Kakšna je povezava med keratinom in kolagenom?

Kolagen je bogat z aminokislinami, ki jih tvoje telo potrebuje za izdelavo keratina – tako kolagen neposredno vpliva na zdravje in bleščeč videz tvojih las.

Arginin je aminokislina, nujno potrebna za sintezo keratina, spodbuja pa tudi rast las in pomaga zaščititi lase pred morebitnimi škodljivimi učinki barvanja. Pomembno vlogo ima pri delovanju imunskega sistema.

je aminokislina, nujno potrebna za sintezo keratina, spodbuja pa tudi rast las in pomaga zaščititi lase pred morebitnimi škodljivimi učinki barvanja. Pomembno vlogo ima pri delovanju imunskega sistema. Izolevcin je aminokislina, ki sodeluje pri proizvodnji keratina in pomaga pri absorpciji beljakovin iz prehrane, kar je ključnega pomena za zdrave lase.

je aminokislina, ki sodeluje pri proizvodnji keratina in pomaga pri absorpciji beljakovin iz prehrane, kar je ključnega pomena za zdrave lase. Levcin je aminokislina, potrebna za sintezo keratina, pomaga pa tudi pri uravnavanju krvnega sladkorja, spodbuja celjenje ran in sodeluje pri nastanku rastnih hormonov.

je aminokislina, potrebna za sintezo keratina, pomaga pa tudi pri uravnavanju krvnega sladkorja, spodbuja celjenje ran in sodeluje pri nastanku rastnih hormonov. Treonin je aminokislina, ki pomembno vpliva na nastanek keratina in povečuje učinkovitost imunskega sistema.

je aminokislina, ki pomembno vpliva na nastanek keratina in povečuje učinkovitost imunskega sistema. Metionin je aminokislina, potrebna za sintezo keratina. Vsebuje žveplo, ki je pomembno za močne in zdrave lase. Lase ščiti pred t. i. oksidativnim stresom oziroma prostimi radikali, kar pomeni, da lahko pomaga upočasniti sivenje in redčenje las.

je aminokislina, potrebna za sintezo keratina. Vsebuje žveplo, ki je pomembno za močne in zdrave lase. Lase ščiti pred t. i. oksidativnim stresom oziroma prostimi radikali, kar pomeni, da lahko pomaga upočasniti sivenje in redčenje las. Tirozin je aminokislina, pomembna za pravilno delovanje melanocitov – celic, ki proizvajajo lasni pigment melanin. Tirozin tako lahko prispeva k živahnejši in sijoči barvi las.

Zakaj potrebuješ kolagen v svoji dnevni rutini?

Kolagen je ključen za tvorbo keratina – tvoji lasje so v 80 % sestavljeni iz te pomembne beljakovine. To pa še ni vse. Z dodatnim vnosom kolagena lahko močno upočasniš ali celo zaustaviš tudi redčenje las. Kolagen preprečuje cepljenje lasnih konic, pospeši rast las, jih naredi bolj močne in goste. Ko napolniš zaloge kolagena v telesu, postanejo lasje:

daljši,

bolj gosti,

sijoči,

bolj zdravi.

Trije ključni prispevki kolagena za zdrave lase

Zaščita proti izpadanju in tanjšanju las. Ker se z leti celice kože slabše obnavljajo, to posledično pomeni tanjšanje in redčenje las. Kolagen pa ščiti plast kože, v kateri so lasne korenine, torej lahko pomaga preprečiti starostno izpadanje in tanjšanje las. Obramba pred prostimi radikali. Ker s staranjem naravna sposobnost telesa proti prostim radikalom pada, so starejši za poškodbe lasnih mešičkov še posebej dojemljivi. V boju proti prostim radikalom in poškodbam las pomaga kolagen. Upočasnitev sivenja. Ker se kolagen bori proti prostim radikalom, s tem tudi preprečuje poškodbe celic, ki proizvajajo lasni pigment.

Če želiš sijoče, mehke in močne lase, zaupaj le preverjeni formuli.

Kako do lepih las s kolagenom?

Ključnega pomena za sijoč videz tvojih las in edina učinkovita rešitev v boju proti težavam, povezanim s staranjem, je kolagen v hidrolizirani obliki. Ker je s pomočjo encimskega postopka razgrajen na manjše delce, se lahko pohvali s kar 5-krat boljšo absorpcijo od naravnega kolagena, ki je v nekaterih živilih.

Katero prehransko dopolnilo s kolagenom dokazano deluje?

Obstaja kar 28 različnih tipov kolagena. Za mladosten videz so bistvenega pomena štirje tipi. Šokantno pa je, da vsaj 95 % vseh izdelkov z dodanim kolagenom v najboljšem primeru s svojo formulacijo pokrije maksimalno dva tipa kolagena, kar je daleč od optimalnega. In logično je, da tovrstni izdelki ne prinesejo obljubljenega rezultata.

Pozor, ni vsak kolagen enako učinkovit! Pomembno je, da zaupaš preverjeni in celostni rešitvi. Priporočam ti izdelek, narejen po najvišjih evropskih standardih, ki je rezultat domačega znanja in izkušenj. Na račun svoje kompleksne formulacije zadosti potrebam po vseh štirih ključnih tipih kolagena ter poskrbi, da v najkrajšem času opaziš rezultate. Visokokakovostni kolagenski kompleks velja za 100-% naravno rešitev, poleg različnih tipov kolagena pa vsebuje tudi: hialuronsko kislino,

siliko,

vitamin C,

MSM. Prepričaj se, da je Golden Tree Premum Collagen Complex nekaj posebnega!

Naročnik oglasnega sporočila je Popolna postava.