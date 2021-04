Kako boste letos negovale lase in skrbele, da bodo zdravi in sijoči?

Sijoči in zdravi lasje so najlepši okras vsake osebe. Lahko so vam v ponos ali pa vam povzročajo "sive lase", saj se na laseh poznajo vse napake pri prehrani, nepravilna nega in uporaba neustreznih izdelkov, prevelik stres in zdravstvene težave.

Ste zaradi napornega delovnega tempa pozabili na primerno nego las? Ali pa ste zaradi obilice izdelkov za nego las zelo zmedeni glede tega, kakšna naj bo vaša prava rutina? S pravim negovalnim režimom za lase, ki mu morate posvečati enako pozornost kot negi kože, bodo vaši lasje nahranjeni, zdravi in močni, a hkrati mehki in voljni. Se tudi vi ubadate z neukrotljivimi in krhkimi lasmi ter razdraženim lasiščem? Potem svoje lase pocrkljate z izdelki iz nove linije CARE. Tako boste lahko spet ponosni na svoje sijoče lase, saj kakovostni kozmetični izdelki krepijo lasna vlakna, spodbujajo rast las in izboljšajo prekrvavljenost lasišča.

Vzdrževanje dobre rutine za nego las je enako pomembno kot upoštevanje režima nege kože – lase ohranja mehke, zdrave, brez okužb, maščobe in drugih stanj. Kako pogosto si umivate lase, je odvisno od vrste lasišča in teksture las.

Pravilno umivanje las Šampon morate nanesti bolj na lasišče kot na lase. Celotno lasišče je treba z majhno količino šampona podrgniti od spredaj proti zadnjemu delu glave. Nanašanje šampona na vrh glave bo povzročilo lomljenje in zapletanje las. Ko šampon temeljito izperete, morate lase nežno otreti z brisačo, balzam pa nanesti samo na lase, tako da se izognete lasišču. Balzam je treba potem temeljito izprati. Uporaba balzamov za lase po šamponu zmanjša lomljenje in olajša česanje. Pri kodrastih laseh lahko med krtačenjem mokrih las uporabite izdelke, ki jih ni treba izpirati. Ti izdelki na ravnih lase povzročijo oljnat videz in obtežitev las. Las vsekakor ne umivamo vsak dan, saj šamponi odstranjujejo eterična olja in vlago, ki jih potrebujejo vaši lasje, da ostanejo hidrirani. Razen če imate res zelo mastne lase, saj mastni lasje zadržujejo umazanijo, kar povzroči zamašitev por in razvoj prhljaja. Kako mastno lasišče imate, je odvisno od vaše starosti, genov, življenjskega sloga in hormonskih sprememb. Nekateri si morajo zato lase umivati vsak dan. Tudi bolj ravni lasje se hitreje mastijo. IZBERITE VRHUNSKE IZDELKE ZA NEGO LASIŠČA: Zdravi lasje se začnejo z zdravim lasiščem, zato so se pri prenovi izdelkov za nego las pri Subrini najbolj osredotočili na linijo, namenjeno lasišču. Linija Scalp je zasnovana za uravnoteženje lasišča, hkrati pa neguje lasišče. Pomaga spodbuditi lasne mešičke in omogoča močno in zdravo rast las.

Ali znate določiti svoj tip las?

Ravni lasje se ne skodrajo zlahka in kar padejo od korenin do konice. Običajno so mehki in svilnati. Ljudje s takšnim tipom las imajo ponavadi mastno lasišče. Ravni lasje potrebujejo nežno nego, ki lase hkrati temeljito očisti.

NEGA RAVNIH LAS: Čeprav se na prvi pogled zdi, da ravni lasje ne zahtevajo veliko nege, to sploh ni res. Ravni lasje se mastijo hitreje, zato jih je treba negovati še bolj skrbno.

Linija Pure je zasnovana z micelarno tehnologijo. Po uporabi so lasje čistejši kot kadarkoli prej, zaradi česar so lahki in zračni. Formula brez SLES omogoča varno uporabo tudi na barvanih laseh.

Uporabite šampon za uravnoteženje lasišča, ki lase osvobodi kopičenja maščobe in nečistoč, hkrati pa neguje lasišče. Pomaga spodbuditi lasne mešičke ter omogoča močno in zdravo rast las. Obstajajo nekateri izdelki, ki so posebej prilagojeni negi mastnih las, tako da pomagajo ohranjati maščobo na lasišču. Lase si je priporočljivo umivati na dva ali tri dni, razen če je lasišče zaradi drugih razlogov preveč mastno.

Balzam naj bo čim bolj lahek, takšen, ki ne obteži las. Lahko vsebuje kokosovo ali jojobino olje, ki lase nahranita, ne da bi jih obtežila. Balzam nanesite samo na konice las. Pri oblikovanju pričeske uporabite peno, ki jih pri koreninah malce privzdigne. Nanesite jo na vlažne lase, preden jih posušite.

Valoviti lasje niso ne čisto ravni ne povsem kodrasti, ampak nekaj vmes. Proti konici dolgih pramen se lasje mehko skodrajo. Takšni lasje so malce bolj hrapavi in jih je zelo preprosto oblikovati. To je najboljši tip las za eksperimentiranje, kar pa ima za posledice lahko preveliko obremenjenost las s kemičnimi izdelki in vročo temperaturo zaradi sušenja las. S pravimi izdelki za nego las ste lahko brez skrbi, če bi radi preizkušali vedno nove pričeske.

Hydro linija s hialuronsko kislino in glicerinom zagotavlja dnevni odmerek hidracije in ohranja naravno ravnovesje vlage v laseh. Ukroti lase, po uporabi pa so lasje gladki, sijoči in žareči.

NEGA VALOVITIH LAS:

Valoviti lasje ne zahtevajo tako pogostega umivanja kot ravni lasje, saj so ponavadi bolj suhi, zato jih lahko umivate na od tri do štiri dni. Ustrezala bi vam uporaba šampona s hialuronsko kislino in glicerinom, ki zagotavlja dnevni odmerek hidracije in ohranja naravno ravnovesje vlage v laseh.

Lase lahko eno uro pred umivanjem nahranite z oljno masažo. Po vsakem umivanju uporabite balzam, lahko tudi balzam, ki ga ni treba izpirati.

Kodrasti lasje se kodrajo že pri koreninah, v primerjavi z ravnimi in valovitimi lasmi so bolj suhi in neukrotljivi. Kodri vas naredijo bolj igrive, vendar jih je treba redno negovati, sicer hitro postanejo suhi in krhki. Najbolj krhki so zelo drobni kodri temnopoltih žensk, ki se ob nepravilni negi hitro lomijo.

Linija Keratin je zasnovana za izredno poškodovane in kemično obdelane lase. Vsebuje izdatno količino keratina, ki bo vaše lase spremenil v močne, prožne in zdrave.

NEGA KODRASTIH LAS:

Uporabite izdelke z veliko vlage, da se kodri ohranjajo lepi, ki bo vaše lase spremenil v močne, prožne in zdrave. Nanesite ga predvsem na lasišče, lase pa umijte le enkrat na teden, da ne postanejo preveč suhi. Uporaba balzama na tri ali štiri dni lahko pomaga, da ostanejo lasje mehki in nahranjeni. Balzami in maske so pri skodranih laseh bolj pomembni od šamponov, ki morajo poskrbeti, da se lasje ne izsušijo. Ko nanesete balzam, jih razčešite, kar preprečuje lomljenje.

Barvani lasje potrebujejo specifično nego. Uporabljajte izdelke za barvane lase, saj so izdelani s posebno tehnologijo, ki združuje nizke pH-vrednosti in sestavine za ohranjanje barve. Barvo zaklenejo v lase, kar podaljša barvno stabilnost in prepreči njeno bledenje.

Linija Colour je zasnovana posebej za barvane lase. Vsebuje superhrano kvinojo, keratin in saharidni izomerat, ki bodo poživili barvo las, jo obnovili in ohranili ter tako podaljšali salonski videz tudi doma.

Linija Colour

Linija Colour Lock je izdelana s posebno tehnologijo, ki združuje nizke pH-vrednosti in sestavine za ohranjanje barve. Barvo zaklene v lase, kar podaljša barvno stabilnost in prepreči njeno bledenje.

NEGA POŠKODOVANIH LAS:

Za poškodovane lase izberite izdelke za obnovitev las, ki po možnosti vsebujejo dragoceno hranilno olje semen drevesa baobaba ter izvleček iz semen drevesa baobaba, ki obnavljata in krepita lase. Tovrstna formula bo pomagala odpraviti škodo, ki jo povzročajo okoljski stresni dejavniki, kemična obdelava las ali oblikovanje s toploto.

Linija Repair

Linija Repair za obnovitev las vsebuje hranilno olje semen baobaba ter izvleček iz semen baobaba, ki obnavljata in krepita lase. Formule bodo pomagale odpraviti škodo, ki jo povzročajo okoljski stresni dejavniki, kemične obdelave las ali oblikovanje s toploto.

Triki za lepše lase

Redno striženje vsaka dva ali vsake tri mesece pripomore k bolj zdravemu videzu las, ki postanejo mehkejši in brez razcepljenih konic.

Lase naj dihajo, zato si čope, kite in fige privoščimo samo občasno oziroma ko ne gre drugače zaradi vadbe ali dela. Stalno zategovanje povzroči lomljene in sčasoma celo izgubo las.

Poleti na prostem nosite pokrivalo, saj sonce izsuši tudi lase, ne samo kože.

Lase si izpirajte s čim bolj hladno ali mlačno vodo, vroča voda ponavadi odstranjuje eterična olja in vlago z lasišča.

Izogibajte se uporabi naprav za nego las, ki ustvarjajo preveč toplote, saj lahko poškodujejo vaše lase in povzročijo lomljenje, lasje postanejo suhi in neukrotljivi. Pred uporabo likalnikov, kodralnikov in sušilnikov nanesite izdelke za zaščito las med toplotnim oblikovanjem, saj vsebujejo posebno sestavino, ki občutno zmanjša poškodbe, nastale kot posledica toplotnega oblikovanja las.