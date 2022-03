Jennifer Lopez v črni čipki dviga temperaturo v oglasu z novim moškim

Jennifer Lopez in David Gandy sta združila moči za novo kampanjo znamke Dolce & Gabbana ter pokazala, da so moški in ženske v srednjih letih videti najbolje.

52-letna zvezda Jennifer Lopez, ki te dni promovira svoj zadnji film Poroči me, in 42-letni maneken David Gandy sta v novi oglas za očala modne znamke Dolce & Gabbana vnesla brezčasnost. Za kampanjo je pevka nosila črno čipkasto perilo in različne okvirje iz kolekcije. Gandy je nosil klasično obleko z belo srajco oziroma temno srajco z odpetim gumbom.

Dvojec je bil izbran za oglas, ker po besedah ​​znamke "popolnoma utelešata svet Dolce & Gabbana".

"Kampanjo s svojo močno osebnostjo in edinstvenim umetniškim jezikom krasi izjemna pop zvezdnica in igralka Jennifer Lopez. Ob njej eleganco in slog znamke interpretira britanski maneken David Gandy, ki je po vsem svetu znan kot eden od kultnih obrazov znamke Dolce & Gabbana," so zapisali v sporočilu za javnost.

Ob tem je David Gandy na Instagramu zapisal, da je vesel, da je spet sodeloval z italijansko modno hišo, še bolj pa je vesel, ker je lahko delal s čudovito Jennifer Lopez, ki je ena od najbolj nadarjenih, spoštljivih in delavnih ljudi, s katerimi je imel privilegij delati.

David Gandy je prepoznavni obraz znamke Dolce & Gabbana, večina se ga spominja po zdaj že kultnih oglasih za parfum Light blue. Pojavil se je v času, ko so modne oglase preplavila suha moška telesa, nato pa je prišel on s popolnim telesom, belimi kopalkami in modrimi očmi.

