Fotograf razkriva, kako so v resnici videti slavne slovenske igralke #foto #video

Slovenski modni fotograf Jernej Jelen bo v pomladnih mesecih predstavil projekt, ki se ga je lotil konec lanskega leta. Ideja je bila prikazati lepoto cenjenih slovenskih igralk, a na nepričakovan način – brez mejkapa, urejene pričeske in predvsem brez retuše.

"Želel sem si, da vsaka od njih stoji pred mano in da je vsaka predstavljena v svoji nepopolnosti. Tisti nepopolnosti, ki jo imamo vsi," pomen projekta razlaga Jelen.

Ideja o tako intimnem fotografiranju se mu je porodila že pred časom, saj že od majhnega obožuje gledališče. "Prvič sem gledal Riharda III. + II. v režiji pokojnega Tomaža Pandurja. In iz tistih časov, obiskov gledališča, sem postajal samozavestnejši, odločnejši," se spominja. Pri tem pa ga že od začetka spremljajo predvsem igralke, ki jih je kot otrok poslušal skozi Živ žav. "Glasovi so se mi preprosto zajedli v srce."

Naše igralke so res dobre, ne bom poimensko govoril, ampak vsaka da zelo veliko kulturi. Umetnosti. In vsaka od njih pušča in so puščale nekaj. Tiste majhne koščke mozaikov. Vsaka pušča svojo zgodovino, svoje vloge.

In tako se je lotil ustvarjanja razstave, ki pripoveduje intimno zgodbo o ženski, pravi. "Zgodbo o pristni ženski."

Zgodbo o pristni ženski je Jernej ustvarjal v Narodni galeriji:

Video: David Janušič

"Ko človeku nekaj dodamo, mu odvzamemo veliko"

Na vprašanje, zakaj jih je fotografiral ravno brez mejkapa, odgovarja, da se danes "v nenehnem iskanju neke popolnosti v hipu izgubi njihova resnična, notranja in posebna osebnostna lepota", ki jo sicer v medijih skrivajo za močnimi ličili, dovršeno pričesko ter popolnimi in obdelanimi fotografijami.

Pri poudarjanju resnične lepote namreč niso potrebni nobeni fotografski, maskerski in frizerski triki, razlaga Jelen, ki je opustil tudi nadaljnjo obdelavo fotografij, s čimer mu je uspelo ohraniti bistvo osebnosti. "S črno-belo fotografijo pa želim opozoriti na globljo resnico okoli nas. Na tisto, ki prihaja iz nas."

Prezasičeni smo z gledanjem lepih, popolnih in dovršenih obrazov. Obrazov z ličili, brez duše, brez igre, brez srca, brez brazgotin. Za fotografije, brez manipulacij sem se odločil iz povsem znanih razlogov. Ko človeku nekaj dodamo, mu odvzamemo veliko – četudi je to lepotna pika na obrazu – in preoblikujemo celotno bistvo njegove osebnosti. Izbrano osebo spremenimo.

K projektu je povabil številne "ikone v pravem pomenu besede", kot jim pravi sam. Med drugim so mu nenaličene pozirale Iva Babić, Mojca Funkl, Alenka Tetičkovič, Bernarda Oman, Maja Šugman, Darja Reichman, Lučka Počkaj in Jožica Avbelj. "Preostale pa naj ostanejo skrivnost do razstave," dodaja.

Zavrnila ga je le ena, ki pa je poimensko ni želel izpostavljati. "Je meni zelo draga igralka. Zato ni tukaj nikakršne zamere ali jeze. To je samo njihova dobra volja, da pridejo in se postavijo pred objektiv."

Jožica Avbelj Foto: Jerneja Jelen

Lučka Počkaj Foto: Jerneja Jelen

Mojca Funkl Foto: Jerneja Jelen

Iva Babić Foto: Jerneja Jelen

Darja Reichman Foto: Jerneja Jelen

Alenka Tetičkovič Foto: Jerneja Jelen

Ganljivo fotografiranje, na katerem so se stkala prijateljstva

Nekatere so bile na fotografiranju sprva zadržane, zato ga je bilo malce strah, kako bodo videti fotografije, priznava. A ko so začeli in se nasmejali, se je vzdušje omehčalo. Spet druge so na snemanje prišle vesele, tretje pa z lastnimi idejami o poziranju.

"Ampak na koncu vsakega dneva sem bil vesel, presrečen, ker so nam uspele zelo lepe fotografije. Ko so jih prvič zagledale, so rekle: vau, kako lepa fotka. To mi je bil največji dar."

Ob koncu snemanja je z vsako stkal posebno vez, z nekaterimi celo prijateljstvo.

