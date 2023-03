Ena najbolj priljubljenih svetovnih blagovnih znamk vstopa v Slovenijo

Oglasno sporočilo

Ljubitelji modnih trendov, obutve in drugih modnih dodatkov se lahko veselijo, saj ena od najbolj poznanih svetovnih blagovnih znamk - kanadska znamka ALDO - prvič odpira svoja vrata v Sloveniji. Vsi modni navdušenci boste trgovino lahko obiskali v ljubljanski Supernovi na Rudniku, kjer boste kmalu kupovali svoje najljubše kose obutve in modne dodatke, skladne s svetovnimi modnimi trendi.

Foto: ALDO

Blagovna znamka ALDO je svojo modno zgodbo začela pisati pred 50 leti in ima trenutno več kot 1.650 trgovin v 110 državah. Gre za modno znamko obutve, ki ponuja popolno kombinacijo izrazito modernih, udobnih in cenovno dostopnih čevljev, torbic ter drugih modnih dodatkov, ki so zmeraj skladni s svetovnimi modnimi trendi. Po hitrosti spremljanja in razvoja teh se lahko postavi ob bok trgovski verigi Zara, toda na področju obutve.

Poleg spremljanja svetovnih modnih trendov so v ospredju ekološka odgovornost in tehnološko dovršene inovacije. ALDO je prav tako prva modna blagovna znamka, ki je certificirana kot brezogljična, saj poleg temeljitega sledenja ekološki filozofiji veliko energije namenja oblikovanju posebnih kolekcij iz recikliranih materialov.

In ko govorimo o tehnologijah, ne smemo pozabiti na revolucionarno inovacijo, imenovano Pillow Walk, ki v ospredje postavlja predvsem modno in udobno obutev. Modeli Pillow Walk so razviti s pomočjo posebne tehnologije, pri kateri se v obutev vgrajuje posebna penasta notranjost, nameščena na delih stopala, ki so najbolj na udaru med hojo - na peto in sredinski del stopala. Mehki vložki omogočajo udobno hojo, blažijo udarce med hojo ter poleg udobja ponujajo dodatno stabilnost, ravnotežje in v skladu s tem tudi drugačno samozavest.

Omenjeni blagovni znamki, ki kmalu svoja vrata odpira v nakupovalnem središču Supernova na Rudniku, se niso mogle upreti niti svetovne zvezde z milijoni sledilcev na svojih profilih družbenih omrežij. Tako je obutev ALDO krasila modne kreacije nekaterih največjih modnih ikon, med katerimi so tudi Kate Middleton, Gigi Hadid, Kristen Stewart, Gabrielle Union, Taylor Swift, Jessica Alba, Jennifer Lopez, Daniel Radcliffe in Jordan Fisher, oboževalci ALDA pa so postali tudi nekateri največji vplivneži TikToka in Instagrama.

V novi trgovini ALDO bo obiskovalcem na voljo tako ženska kot moška kolekcija, ki že osvaja svetovne trge z nepozabno kombinacijo udobnih, elegantnih ter sofisticiranih čevljev, torbic in drugih modnih dodatkov. Najbolj prodajane kose, kot so čevlji z visoko peto Stessy, urbani kavbojski gležnjarji, elegantni mokasini in sandali v pastelnih barvah, ki privabljajo toplino, ter še več boste lahko našli v trgovinah ALDO in v omarah največjih oboževalcev modne obutve.

Pomemben in klasičen kos, ki ga moramo prav tako nujno imeti v svoji omari, so udobne, športne teniske, ki jih boste lahko v popolni kombinaciji zase prav tako našli v trgovini ALDO. V ponudbi tenisk bodo na voljo raznoliki vzorci, zmagovalni pa je zagotovo cvetlični.

Vsak modni videz boste lahko elegantno dopolnili z nepozabnimi torbicami, ki so primerne tako za dnevne kot večerne izhode. ALDO vam v tej kolekciji predstavlja raznolike modele v več barvah, ki jih krasijo minimalistični detajli, kot so biseri, zlati trakovi ipd., čemur se ne bo mogla upreti prav nobena modna navdušenka.

Tudi moški, ki imajo radi modne trende, cenovno dostopnost in kakovost, bodo lahko v trgovini ALDO v Supernovi na Rudniku našli nekaj zase. Vse od elegantnih in slavnostnih čevljev do udobnih tenisk, celotno ponudbo pa zaokrožuje tudi pestra izbira torb in nahrbtnikov. Obvezen kos moške obutve so prav tako izdelki z maksimalno udobnimi podplati, oblikovani s pomočjo tehnologij Pillow Walk in Flex.

Vse dodatke za kar se da modno kombinacij lahko najdete v trgovini ALDO v nakupovalnem središču Supernova na Rudniku. Svoja vrata odpirajo kmalu, zato ne pozabite zaviti v modno oazo in se razvajati s kosi modne obutve, ki sledijo svetovnim trendom!

