Eksplozija barv na modni reviji v Europarku

V petek je v štajerski prestolnici potekala velika Europarkova modna revija , na kateri so vrhunski modeli predstavili najnovejše modne smernice za prihajajoči pomlad in poletje. Pomlad je namreč čas za nov začetek in prav je, da tudi v garderobi naredimo prostor za nova sijoča in modna oblačila.

Lahkotno in pisano v prihajajoče pomladne dni

Na Europarkovi modni reviji se je po modni brvi sprehajalo 13 doma in v tujini uveljavljenih modelov, ki so nam predstavili razcvet vzorcev pomladne kolekcije. Letošnja pomlad nosi simboliko 18 trendov. Najvidnejši so ciklamna barva, potiski s pikami in črtami ter cvetlični vzorec, ki ga lahko vidimo tako na vrhnjih oblačilih kot čevljih. Razveselili smo se tudi eksplozije barv, ki bo sledila v vročih mesecih, ko bodo iz zvočnikov naših avtomobilov na poti na zasluženi oddih odmevali verzi "Pejva na kavo, uzem si ga lagano, uzem si ga lagano" raperja Challeta Salleta, ki je na modni reviji dodobra razgrel obiskovalce.

Med več kot 80 uporabnimi modnimi kombinacijami so izstopali predvsem kroji kopalk, pisanost sandalov, raztrgani džins in poslovne oblekice, pri katerih letos prevladujeta lahkotnost in pisanost. Sezona kratkih rokavov je tako skoraj odprta.

Europark v nenehnem stiku z najnovejšimi modnimi trendi

Modno revijo, ki je postregla z aktualnimi modnimi zapovedmi, je povezovala uspešna pevka in modna navdušenka Špela Grošelj: "Sončni in topli dnevi me navdajajo s posebno energijo in temu primerno sem rada tudi oblečena. Europarkova modna revija je odlična priložnost, da na enem mestu vidim, kateri kosi oblačil so 'in'. Predvsem se veselim letošnjih pisanih cvetličnih vzorcev."

Simona Mandl, Europarkova center managerka, ki vsako leto z veseljem sledi najnovejšim modnim smernicam, pa je povedala: "Vedno se z največjim veseljem udeležim Europarkove modne revije, na kateri tudi sama dobim marsikateri navdih za popestritev garderobe. Prav tako je eno od poslanstev našega nakupovalnega središča, da obiskovalcem ponudimo to, kar zapovedujejo svetovni modni trendi. Prepričana sem, da so jih današnji obiskovalci dodobra spoznali. Veselim se že pomladnega sprehoda po mestu, ko bodo ulice polne živahnih barvnih kombinacij."