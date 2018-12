Egiptovski igralki zaradi obleke ne bo treba na sodišče

Znana egiptovska igralka Rania Youssef si z razkrivajočo obleko ni nakopala le veliko pozornosti, temveč tudi tožbo zaradi neprimernega javnega razkazovanja, vendar so to zdaj umaknili.

Rania Youssef je za filmski festival v Kairu izbrala napačno opravo: toaleto, ki je razkrivala precejšen del nog, kar je v Egiptu nesprejemljivo. Zaradi razgaljenosti jo je doletela tožba treh odvetnikov, na sodišču pa bi se morala zagovarjati januarja prihodnje leto. Če bi jo spoznali za krivo, bi ji lahko grozila petletna zaporna kazen.

A tožniki so se zdaj odločili za umaknitev tožbe proti igralki, tudi zato, ker se je opravičila za svojo nepremišljeno modno izbiro.

Obleka, ki ji je nakopala tožbo. Foto: Reuters

Zaskrbelo jih je za javno ureditev in etiko

Eden od odvetnikov Samir Sabri je dejal, da je Rania z razkrivajočo obleko kršila družbene vrednote, tradicijo in moralo ter s tem spodkopala ugled filmskega festivala in predvsem ugled egiptovskih žensk.

V javni izjavi so povedali, da s tožbo niso hoteli napasti nje osebno, temveč jih je zaskrbelo za javno ureditev in etiko, še posebej zato, ker je Rania javna oseba z občinstvom, ki jo posnema. "To pa lahko vodi h kaosu ter kršitvi standardov vrednot in etike."

Ob tem so opozorili tudi vse preostale egiptovske znane osebnosti, da se morajo zavedati svoje vloge ter tega, kako njihovo vedenje v javnosti vpliva na mlade moške in ženske v Egiptu.

Egiptovske zvezdnike večkrat grajajo

Primer Ranie kot javne osebnosti s (pre)drzno opravo sicer ni osamljen. Egiptovske zvezdnike so že večkrat okrcali zaradi neprimernih oblačil ali obnašanja, pevko Lailo Amer pa so januarja zaradi provokativnih gest v videospotu celo aretirali.

Egipt velja za tradicionalno družbo, kjer ženske nosijo konservativna in nevpadljiva oblačila, zato vsako razgaljajočo modno izbiro močno obsojajo.

