Jackie Chan priznal, da je varal, najemal prostitutke in bil nasilen oče

Jackie Chan je že pred tremi leti izdal biografijo, v kateri je razkril marsikatero temno skrivnost svojega življenja, ki pa je širši javnosti postala znana šele zdaj, ko so delo prevedli v angleščino.

V knjigi Never Grow Up 64-letni igralec razkriva svoje izkušnje s prostitutkami, vožnje pod vplivom alkohola in celo družinsko nasilje, ki vključuje njegovega takrat dveletnega sina. "Res sem bil nizkoten bedak," je pred nekaj dnevi priznal za CNN.

Vozil pod vplivom alkohola in vrgel svojega sina čez sobo

V knjigi med drugim opisuje velike težave z alkoholom, ki je močno vplival na njegov profesionalizem. "Pil sem vsak dan in šel skozi fazo 'enega pred kosilom in enega po njem'. Pod vplivom alkohola sem vozil ves čas. Zjutraj sem razbil porscheja, zvečer pa mercedesa. Vsi dnevi so bili megleni."

Še huje je bilo z njegovim sinom. Ko je bil star dve leti, ga je v jezi zaradi spora z ženo vrgel čez sobo. "Prijel sem ga v eno roko in zabrisal čez sobo, da je zadel kavč. Glede na to, s kakšno močjo sem to naredil, bi se lahko huje poškodoval, če bi zadel trši del kavča," se spominja z obžalovanjem. Takrat si je obljubil, da nad sinom nikoli več ne bo dvignil roke. "Svoje obljube jemljem zelo resno, sem mož beseda. Nikoli več ga nisem udaril."

S 500 tisoč dolarji nakupil ročne ure za svojo ekipo

A to še ni bilo vse. Tudi ko ni služil dobro, je svoj denar zapravljal za pijačo, kockanje in prostitutke. Ko je dosegel svetovno slavo in obogatel, pa je postal nepremišljeno razsipen.

Spominja se, kako je nekoč s 500 tisoč dolarji gotovine kupil ročne ure za vso svojo ekipo kaskaderjev. "Rekel sem, naj mi pokažejo najboljših deset ur. 'So te najdražje? Z največ diamanti? Dobro, vzel jih bom sedem,'" je razkril.

Sin obsojen zaradi posedovanja drog, hčerke ni vzgajal

Leta 1982 se je poročil z igralko Joan Lin, ki pa jo je leta 1999 prevaral z lepotno kraljico, s katero je dobil celo otroka, hčerko Etto. "Tisto leto sem naredil veliko napako. Ko se je razvedelo za otroka, so mediji ponoreli, jaz pa sem si obupno želel to razložiti Joan, a nisem vedel, kako."

A Joan mu je odpustila in mu ostala ob strani. "Je močna ženska, močnejša kot jaz v mnogo pogledih."

Z Joan imata 36-letnega sina Jayceeja, ki je bil leta 2014 obsojen na šest mesecev zapora zaradi posedovanja drog. Hčerka Etta je odraščala brez njega, zanjo je bil Jackie le "znani igralec", ne oče. Pred kratkim je razkrila, da se je poročila s svojim dekletom.