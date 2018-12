Egipčanski igralki grozi zapor, ker je pokazala noge

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralki Ranii Youssef bi lahko grozilo do pet let zaporne kazni, če jo bodo spoznali za krivo javne nespodobnosti zaradi obleke, ki naj bi neprimerno razkrivala njene noge.

Egipčanska igralka Rania Youssef, ki je znana po vlogah v številnih egipčanskih filmih in TV-serijah, se je kot prava zvezdnica filmskega festivala v Kairu udeležila v prosojni obleki, ki pa ji je nakopala precej težav. Za takšno kreacijo je pač izbrala napačno državo.

Kreacija je namreč povsem razkrivala njene noge, kar je takoj zanetilo močno debato na družbenih omrežjih v Egiptu. Nekateri so branili njeno modno izbiro, številni pa menijo, da si je dovolila preveč. Tako se je oblikovala skupina odvetnikov, ki jo je prijavila zaradi javne nespodobnosti.

Obleka, ki ji je nakopala tožbo. Foto: Reuters

Preveč za konzervativni Egipt

Po obtožbah se je Rania opravičila zaradi neprimerne obleke, ki je užalila toliko ljudi, in zagotovila, da z njo ni hotela ujeziti nikogar. A to žal ni bilo dovolj. Sojenje zaradi nespodobnosti se bo začelo 12. januarja prihodnje leto in če jo spoznajo za krivo, jo lahko doleti petletna zaporna kazen.

Egipt velja za tradicionalno družbo, kjer ženske nosijo konzervativna in nevpadljiva oblačila, zato je vsakršna razgaljajoča modna izbira močno obsojana.

