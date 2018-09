Dogodek, zaradi katerega je obstala Ljubljana #foto #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Baletnikom je množica ljudi sledila od opere do Prešernovega trga in nato do cilja pred mestno hišo. Foto: Ana Kovač

V Ljubljani se skozi leto zvrsti nemalo modnih revij, a le redke so tako posebne, kot je bila včerajšnja. Modna brv so postale kar ljubljanske ulice, manekenke in manekeni pa baletni plesalci. In občinstvo? Vsi naključni mimoidoči, ki niso mogli umakniti oči s sprevoda.

Ljubljana je na sončno četrtkovo popoldne za trenutek obstala, da si je lahko ogledala sprevod baletnih plesalcev SNG Opera in balet Ljubljana, ki so pravzaprav uprizorili malce drugačno modno revijo nove kolekcije znamke La Haine Inside Us.

Baletniki, ki so se za ta večer prelevili v manekene, so sprehod po "brvi" začeli pri Operi in ga nadaljevali po Cankarjevi prek Slovenske ceste, po Čopovi ulici do Prešernovega trga in Stritarjeve ulice ter ga končali pred modno hišo Ikona na Mestnem trgu.

Baletniki, operni pevki in kavalirji pritegnili množico ljudi

Posebna modna revija, ob kateri baletniki niso le hodili, temveč tudi plesali po koreografiji baletnika Lukasa Zuschlaga, je zaradi glasbene spremljave in spremstva LPP-jevih zelenih kavalirjev pritegnila množico ljudi, ki so sprevodu sledili vse do cilja pred hišo Ikona.

Tam sta sprevod končali operni pevki Norina in Rebeka Radovan, ki sta zbranim z okna zapeli Barkarolo iz Hoffmannovih pripovedk.

Modna revija se je končala z opero z okna. Foto: Ana Kovač

Bilo je jasno, da Ljubljana takšne modne revije še ni videla. "No, vsaj jaz ne vem, ali je kaj podobnega že kdaj bilo," nam je povedala Marieta Milanović Trapo, vodja modne hiše Ikona. "A zagotovo ni prišlo do takšne razsežnosti, da sta se povezali kultura in moda. Poleg tega je tu še LPP, ki se je priključil modni reviji z zelenimi kavalirji."

Združili smo modo, kulturo in mobilnost, tri točke, ki so pomembne za vsakdan sodobnega človeka. Kultura kot hrana za dušo, moda kot izražanje zunanjega videza in mobilnost, brez katere ne gre.

Plesalci na Cankarjevi cesti Foto: Ana Kovač

"Sovraštvo je prisotno v vsakem človeku"

S sprevodom sta SNG Opera in balet Ljubljana ter modna hiša Ikona ubili dve muhi na en mah: opera je s tem uradno odprla sezono jesen-zima 2018, Ikona pa predstavila najnovejšo kolekcijo italijanske avantgardne modne znamke La Haine Inside Us.

Čeprav gre za zelo mlado znamko, ki je nastala komaj lani, so jo Slovenci že zelo dobro sprejeli, razlaga Milanović Trapova. "Moram reči, da je znamka med strankami res zelo priljubljena. Morda zato, ker je, čeprav je temačna, zelo nosljiva. Ljudem je všeč, ker je malo drugačna, a lahko najdejo kose, ki so namenjeni vsaki priložnosti."

Znamka La Haine Inside Us je v modni hiši Ikona na voljo že dobro leto, zdaj pa tudi nova kolekcija, ki so jo predstavili baletniki. Foto: Branka Grbin

La Haine Inside Us je v prevodu "sovraštvo v nas", s čimer hočejo pri znamki povedati, da je sovraštvo prisotno v vsakem človeku. To se v kosih izraža z asimetrijo, raztrganinami in temačnim, apokaliptičnim videzom, ki Milanović Trapovo spominja na film Pobesneli Max.

"Ker je kolekcija polna valovitih materialov, ki se odlično odrežejo v gibanju, me spominja na kostumografijo." In prav zato so jo baletniki s plesom predstavili precej bolje, kot bi jo manekeni med hojo.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

