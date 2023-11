Do popolnoma gladke kože v nekaj korakih

Ženske in moški so že v kameni dobi prakticirali odstranjevanje dlak. Prve "britvice" so bile narejene iz ostrih školjčnih lupin, stari Egipčani pa so iznašli depilacijo s sladkorno pasto. Lepotni ideali, ki narekujejo odstranjevanje neželenih dlačic, so še kako aktualni in na voljo imamo številne načine, da se spoprimemo s tem opravilom in zaživimo svobodno in lahkotno v svoji gladki koži.

Lasersko odstranjevanje dlak je v zadnjem desetletju postalo priljubljena alternativa britju, voskanju, puljenju in kemičnemu odstranjevanju dlak. Je bolj priročno kot voskanje, varnejše od kemikalij, ki lahko opečejo kožo, in manj zamudno kot britje vsakih nekaj dni. Če razmišljate o tem, da bi se dokončno znebili neželenih dlak, morate preizkusiti ta kozmetični postopek, ki omogoča varno in učinkovito odstranjevanje telesnih dlak s trajnimi rezultati.

Lasersko odstranjevanje dlak je postopek, pri katerem se z laserjem ali koncentriranim žarkom svetlobe znebimo dlak na različnih delih telesa.

Preverite rezultate postopka:

5 razlogov, zakaj se odločiti za lasersko odstranjevanje dlak

Trajno zmanjšanje rasti dlak in preprečevanje vraščenih dlak: Med laserskim odstranjevanjem dlak laser oddaja svetlobo, ki jo absorbira pigment (melanin) v dlakah. Svetlobna energija se pretvori v toploto, ki poškoduje lasne mešičke, ki proizvajajo dlake. Ta poškodba zavira ali upočasni prihodnjo rast las. Poškodba lasnega mešička z laserjem zmanjšuje tudi tveganje za vraščene dlake, kar je pogost problem pri drugih metodah odstranjevanja dlak.

Hitrost in učinkovitost brez bolečine: Lasersko odstranjevanje dlak omogoča obdelavo večjih površin kože v relativno kratkem času. Zaradi tega je hitrejše od drugih metod odstranjevanja dlak, kot so voskanje ali uporaba depilacijskih krem. Laserski postopek je precej manj boleč v primerjavi z voskanjem oz. depilacijo. Nekateri ljudje poročajo le o občutku rahlega pekočega občutka med postopkom.

Prilagodljivost in enakomerni rezultati: Lasersko odstranjevanje dlak je primerno za različne dele telesa, vključno z obrazom, bikini predelom, hrbtom, nogami in drugimi področji. Pri pravilno izvedenem postopku se dosežejo bolj enakomerni rezultati glede na barvo in debelino dlak, kar prispeva k boljši estetiki.

Lepša koža in več samozavesti: Zmanjšanje ali odstranitev neželenih dlak lahko izboljša samozavest in samopodobo posameznika. Po več tretmajih laserskega odstranjevanja lahko opazite izboljšanje teksture in videza kože na obdelanih območjih.

Ceneje na dolgi rok: Lasersko odstranjevanje dlak na dolgi rok prinaša prihranke. Čeprav je strošek laserskega odstranjevanja dlak na začetku višji kot recimo nakup britvice in kreme za britje, se strošek sčasoma povrne. Ker lasersko odstranjevanje dlak močno zmanjša neželene dlake, ni več stroškov z drugimi postopki. Pri depilaciji pa se odstrani dlaka skupaj s korenino. Kljub temu folikel ostane v koži, kar pomeni, da se dlaka sčasoma lahko ponovno pojavi. Po depilaciji je koža običajno gladka več tednov, nato pa je treba postopek ponoviti. Če se skozi vsa leta redno odločate za depilacijo, se lahko skupni stroški kopičijo in presežejo stroške laserskega zdravljenja.

Primer: depilacija nog in brazilska depilacija – stroški in čas v obdobju 24 in 36 mesecev

Foto: La Bonita Depilacija nog in brazilskega predela v povprečju stane 60 evrov na tretma. V obdobju 24 mesecev to znaša 1.440 evrov, v 36 mesecih pa skupaj 2.160 evrov. Če upoštevamo čas, ki ga preživite v salonu za vsak tretma, v 24 mesecih to pomeni 29 ur in 20 minut, v 36 mesecih pa skupaj 43 ur in 40 minut.

Lasersko odstranjevanje dlak za tri predele telesa pri ženski, v salonu La Bonita stane 1.450 evrov za 10 tretmajev. Vsi se izvedejo v obdobju 20 mesecev, kar pomeni, da boste v salonu preživeli 11 ur in 40 minut. V naslednjih 24 in 36 mesecih se čas ne poveča, saj so vsi tretmaji zaključeni v prvih 20 mesecih.

Vložek v lasersko odstranjevanje dlak se povrne že v 24 mesecih. Poleg tega prihranite tudi precej dragocenega časa.

Preverite cenik laserskega odstranjevanja dlak: za ženske

za moške

Kako poteka lasersko odstranjevanje dlak?

V lepotnem salonu La Bonita izvajajo lasersko odstranjevanje dlak z zelo napredno diodno lasersko napravo Elysion PRO, ki se uporablja za trajno odstranjevanje dlačic na obrazu in telesu. Deluje s 3500 W moči ter ima poseben sistem hlajenja, ki med celotnim postopkom ohranja temperaturo aplikatorja pri prijetnih petih stopinjah Celzija. S tem dosežemo popolnoma nebolečo izkušnjo, hkrati pa je tudi zelo učinkovita.

Naprava lahko uspešno obravnava večje in manjše površine kože, ne glede na to, ali so dlačice bolj goste ali tanke. Elysion PRO laser deluje pri valovni dolžini 810 nm, kar dobro deluje tudi na temnejši koži, kar je pomembno tudi med poletjem. Njegova moč omogoča, da svetloba prodre v lasni mešiček, kar preprečuje rast novih dlačic.

Laser prodira le nekaj milimetrov pod kožo, kjer doseže le korenino dlačice. Ko doseže melanin v dlačici, se svetloba spremeni v toploto, kar postopoma preprečuje nadaljnjo rast dlačic. Laser je še posebej učinkovit pri temnejših, debelejših in gostejših dlačicah, ki bolje prevajajo toploto in preprečujejo rast novih dlačic.

Kljub številnim koristim pa je pomembno vedeti, da so rezultati laserskega odstranjevanja dlak lahko odvisni od tipa kože, barve dlak in uporabljenega laserskega sistema. Prav tako je za optimalen rezultat treba opraviti več seans, saj so dlake v različnih fazah rasti in je laserski postopek najbolj učinkovit, ko so dlake v aktivni rasti. Pred odločitvijo za lasersko odstranjevanje dlak je priporočljivo posvetovanje s strokovnjakom, ki ugotovi, ali je ta postopek primeren za vaše stanje.

Kako se pripraviti na postopek laserskega odstranjevanja dlak?

​Za izvajanje postopka izberite zaupanja vreden salon, kjer naj vam predstavijo vse možnosti in morebitna tveganja v zvezi s postopkom. Zelo pomembno je, da je pred postopkom opravljeno tudi testiranje, kar je še posebej pomembno za vse s temnejšo kožo. Pred laserskim odstranjevanjem dlak se dva tedna izogibajte soncu, zato je postopek bolje izvajati pozimi.

Prav tako se izogibajte uporabi sredstev za samoporjavenje, saj lahko zmanjšajo učinkovitost postopka.

Predel kože, kjer boste opravljali lasersko odstranjevanje dlak, pred postopkom obrijte. Pri kratkih dlakah je večja možnost, da laserski žarek doseže lasni mešiček.

Med posameznimi postopki se izogibajte domačemu odstranjevanju dlak. Tudi če opazite, da dlake ponovno rastejo, se uprite želji, da bi se jih znebili. To je zato, ker laser deluje na pigment v lasnem mešičku, ki mora biti prisoten za učinkovito zdravljenje.