Dnevi nege obraza v dm prinašajo številne ugodnosti

Že tradicionalno je mesec marec v dm drogerie markt Slovenija v znamenju nege obraza. Oblikovanje enostavne, a učinkovite rutine nege obraza, je namreč ključnega pomena za ohranjanje zdravega videza kože. Do 1. aprila kupce v dm prodajalnah in na dm.si čakajo številne ugodnosti, koristne vsebine in različne aktivnosti. Nakup izdelkov s področja nege obraza bo v tem času nagrajen z 20-kratnimi točkami ob predhodni aktivaciji kupona , ob nakupu izdelkov za nego obraza nad 25 evrov pa boste lahko sodelovali v veliki nagradni igri, kjer bodo podelili več kot 120 nagrad!

V podjetju so se tudi letos povezali s Tiko Hribar, vplivnico in soavtorico prvega slovenskega vodnika za nego kože Živjo, lepa koža, ki v nadaljevanju razkriva pet pomembnih nasvetov za pravilno nego kože.

Krema z zaščitnim faktorjem je nujen del nege za upočasnjevanje staranja kože

Pri negi kože je najpomembnejši korak, da prisluhnete potrebam svoje kože in da aktivne sestavine pred nanosom tudi preizkusite, da ne pride do rdečice.

UV-sevanje povzroča 80–90 odstotkov staranja kože, zato je dosledna uporaba kreme z zaščitnim faktorjem ključna pri prizadevanjih po ohranjanju zdrave in posledično mladostnejše kože.

Spoznajte čarobno moč retinoidov, in to čim prej!

Pri preprečevanju staranja kože poleg redne zaščite pred UV-sevanjem med sestavinami najbolj izstopajo retinoidi. Ker je njihova vloga v večji meri preventivna, je smiselno uporabo začeti čim prej. Gre za vitamin A v različnih oblikah, vse te oblike pa spadajo pod skupino retinoidi (v kozmetiki so to večinoma retinol in retinal ter drugi šibkejši derivati – estri). Retinoidi so dejansko kralji "antiaginga", ampak brez ustrezne zaščite pred UV-sevanjem, nimajo pravega smisla.

Ne iščimo ene čarobne sestavine ali izdelka

Pri negi kože moramo razmišljati v smeri dobro zaokrožene in večopravilne nege kože, ki bo opravljala svoje delo vzdrževanja zdravja in mladostnega videza. Vključiti poskušamo čim več sestavin, ki naslavljajo in preprečujejo znake staranja, kot so vitamin C, Q10 ...

Manj je več – tudi pri negi kože

Pri negi kože ne zapletajte, saj kar 80 odstotkov optimalne nege predstavljajo ustrezno čiščenje, vlaženje in zaščita pred UV-sevanjem. Že s temi osnovnimi koraki boste naredili ogromno za zdravje in posledično mladosten videz svoje kože, vse drugo je pika na i za še boljše rezultate – v tem kontekstu so za cilj mladostnega videza res najboljša izbira retinoidi.

Izogibajte se najpogostejšim napakam pri negi kože

Pomembno je, da se pri negi kože izogibate najpogostejšim napakam.

Uporabi kreme z zaščitnim faktorjem samo na plaži. Koža je vsak dan izpostavljena UV-sevanju in s tem povezanimi poškodbami, kot so na primer hiperpigmentacije, ki jih lahko z zaščito zelo učinkovito preprečimo, sicer pa izredno težko odpravljamo. Preventiva je boljša kot kurativa.

Zanemarjanju osnovam nege – v dobi, kjer so v ospredju različne aktivne sestavine, zanemarjamo osnove, brez katerih ni zdrave in lepe kože. Čiščenje, ustrezno vlaženje, prilagojeno tipu kože, in zaščita pred UV-sevanjem so ključni osnovni koraki, ki jih moramo osvojiti in urediti pred uporabo aktivnih sestavin.

Pretiravanje z aktivnimi sestavinami v preveč plasteh, prevelikih količinah in s prepogosto uporabo naredi več škode kot koristi! Rutine nege naj temeljijo na osnovah, ki jim potem smiselno dodajamo izbrane aktivne učinkovine glede na svoje cilje nege kože.

