Deset nasvetov, kako izbrati vlažilno kremo za telo

Ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko storimo za svojo kožo, je redna uporaba vlažilne kreme. Negovana koža je namreč pomembna ne le zaradi videza, ampak tudi zaradi zdravja in dobrega počutja. Ste tudi vi leta in leta zapostavljali kožo telesa? Ni še prepozno! Predstavljamo vam deset nasvetov, ki vam bodo pomagali pri izbiri popolne vlažilne kreme za telo.

Pravilna nega pomaga ohranjati naravno ravnovesje vlage v koži ter preprečuje izsušitev in draženje kože. Dovolj navlažena koža je tudi manj nagnjena k luščenju, srbenju in pordelosti, zato ni razloga, da bi vlažilna krema za telo manjkala v vaši negovalni rutini.

Dejstvo pa je, da izbira prave kreme med številnimi možnostmi na trgu ni vedno preprosta. Je proces, ki zahteva nekaj raziskovanja in preizkušanja.

V tem članku zato preberite deset nasvetov, kako izbrati najboljšo vlažilno kremo za telo glede na svoje potrebe. Predvsem se osredotočite na potrebe svoje kože in na lastne preference.

S pravilno izbiro boste zagotovili, da bo vaša koža ves čas hidrirana, zdrava in mehka na dotik.

Kako izbrati pravo vlažilno kremo?

1. Preučite svoj tip kože.

Preden se podate v iskanje prave vlažilne kreme, je pomembno, da poznate svoj tip kože. Je suha, občutljiva, nagnjena k alergijam, mastna ali pa popolnoma neobčutljiva?

Vsak tip kože ima namreč svoje potrebe, zato je ključno, da je krema primerna za vašo kožo in da ji zagotavlja potrebno nego.

Običajno tipe kože razdelimo v štiri glavne skupine: suha koža, mastna koža, normalna koža in mešana koža. Med sabo se razlikujejo glede na količino proizvedenega sebuma, razlika pa je tudi v tem, da suha koža običajno zahteva nekoliko več hidracije kot preostali tipi.

Pravilna izbira vlažilne kreme bo nadgradila vašo negovalno rutino, po zaslugi katere bo koža spet zdrava in sijoča.

2. Razmislite, kaj od kreme pričakujete.

Pred nakupom je dobro razmisliti, kaj od kreme sploh pričakujete. Želite kremo, ki bo vašo kožo naredila bolj hidrirano? Imate specifična kožna stanja, ki bi jih z uporabo kreme želeli omiliti ali odpraviti?

Mlahava ali uvela koža, rdečica, vidni znaki staranja, kot so drobne linije in gube, ter občutek zategovanja ali pretirana suhost kože so stanja, ki jih z uporabo kakovostne vlažilne kreme za telo lahko učinkovito odpravite.

Če želite kremo, ki odpravlja specifična stanja, pred nakupom dobro preverite sestavine in izberite tako z ustreznimi učinkovinami, ki vam bodo prinesle želene rezultate.

Nekatere kreme, ki delujejo proti vidnim znakom staranja kože na telesu, kot je na primer krema Bloom, vsebujejo učinkovine, kot so niacinamid, vitamin A, vitamin C, probiotiki in naprednejše učinkovine, kot je AquaCell.

3. Preverite sestavine.

Pazite, da krema ne vsebuje sestavin, kot so parabeni, parfumi, barvila in alkohol. Nekaterim posameznikom namreč lahko povzročajo težave.

Če imate občutljivo kožo, se torej izogibajte kremam z omenjenimi sestavinami in raje izberite tisto, ki je hipoalergena.

4. Preverite ocene in mnenja uporabnikov.

Za vpogled v učinkovitost izdelka obvezno preverite ocene in izkušnje drugih uporabnikov, še posebej če je vaša koža specifična.

Tako boste lahko še pred nakupom videli, ali je bila krema pri uporabnikih učinkovita, je kožo dobro navlažila, je "težka", se hitro vpije, pušča masten film in preostale koristne informacije.

Poleg tega vam mnenja uporabnikov razkrijejo negativne lastnosti kreme, kot so na primer draženje kože, alergijske reakcije ali zgolj neučinkovitost kreme.

Tako boste imeli še pred nakupom možnost dobro razmisliti in se odločiti, ali je krema prava za vaše potrebe ali ne.

5. Obrnite se na strokovnjake.

Poleg ocen in mnenj uporabnikov lahko preverite strokovne ocene in priporočila dermatologov ali lepotnih strokovnjakov. Njihovo znanje in izkušnje vam lahko odprejo nova obzorja pri izbiri vlažilne kreme.

Če imate posebne težave s kožo, je pametno obiskati dermatologa, ki vam lahko priporoči vlažilno kremo, posebej formulirano za vaše potrebe.

6. Upoštevajte sezonske vremenske spremembe.

Z letnimi časi se spreminjajo tudi potrebe vaše kože. Koža se odziva na spremembo temperature, vlažnost zraka in druge dejavnike, kar lahko vpliva na njeno stanje.

Pozimi je zaradi hladnejšega in suhega zraka koža običajno bolj suha, zato potrebuje bogato vlažilno kremo. Poleti je koža pogosto bolj izpostavljena soncu in večji vlažnosti zraka. V tem obdobju je priporočljivo izbrati lažjo vlažilno kremo, ki se hitro vpije v kožo in ne pušča mastnega občutka.

Predlagamo, da zato svojo izbiro vlažilne kreme za telo prilagodite sezonskim spremembam.

7. Izberite vlažilno kremo, ki ustreza vašim dnevnim aktivnostim.

Pri izbiri vlažilne kreme za telo je pomembno, da upoštevate svoje aktivnosti in življenjski slog. Vsakdanje dejavnosti lahko močno vplivajo na potrebe vaše kože in pri izbiri kreme zahtevajo kar nekaj prilagodljivosti.

Če ste aktivni in se veliko ukvarjate s športom, izberite lahko vlažilno kremo, ki se hitro vpije in ne ovira naravnega znojenja. Izogibajte se težkim kremam, ki bi lahko povzročale neprijeten občutek na koži med vadbo.

Če se veliko izpostavljate soncu, izberite vlažilno kremo za telo, ki vsebuje zaščitni faktor. Tako boste kožo zaščitili pred škodljivimi učinki UV-žarkov, preprečili sončne opekline in posledično preprečili prezgodnje staranje kože.

Če imate suho kožo ali pa ste pogosto v prostorih z nizko vlažnostjo, kot je klimatizirano ali ogrevano okolje, izberite vlažilno kremo z intenzivnejšo formulo.

8. Naj cena ne bo odločilni dejavnik.

Cene vlažilnih krem za telo se lahko močno razlikujejo, a naj ta ne igra ključne vloge pri odločanju. Raje razmislite, koliko ste pripravljeni vložiti v dobro kremo, ki stanje vaše kože znatno izboljša.

Čeprav vas lahko premami izdelek z nižjo ceno, razmislite, koliko ga boste porabili za dnevni nanos. Zavedajte se, da včasih lahko malenkost dražji izdelek z boljšimi sestavinami zadostuje za dlje časa, saj ga boste porabili manj.

Poiščite izdelek, ki vam ustreza glede na ceno in kakovost.

9. Izberite ustrezen vonj in teksturo.

Ne nazadnje je pomembno tudi, da vam ustrezata tako vonj kot tekstura kreme. Izberite prijeten vonj, da boste kremo za telo vsak dan z veseljem uporabljali in tako dosegli osupljive rezultate.

10. Izberite kakovostno kremo Bloom.

Navlažena koža je ključnega pomena za zdrav in sijoč videz. Koža, ki je dobro navlažena, je tudi bolj elastična, prožna in mehka.

Redna uporaba kakovostne vlažilne kreme za telo je ključna. Foto: Golden Tree V svojo negovalno rutino zato vključite kakovostno hidratantno kremo Bloom, ki: kožo hidrira, ščiti in odpravlja videz uvele kože,

spodbuja tvorbo ključnih beljakovin,

zagotavlja bolj gladko, napeto in na videz mlajšo kožo. Vsebuje učinkovine v specifičnih odmerkih za najboljše rezultate, zato zadostuje le en nanos dnevno. Pa še dobra novica: eno pakiranje ob dnevni uporabi zadostuje kar za dva meseca. Več informacij o kozmetiki najdete na spletnem portalu Popolna postava.

