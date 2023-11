Črni petek: klasike, ki jih je vredno imeti v svoji omari

Oglasno sporočilo

Črni petek je odličen čas za dopolnitev garderobe, ki bo primerna za vsako priložnost. Prebijati se skozi množico ponudb in izbrati najbolj privlačne kose morda ne bo lahka naloga. Zato se je nakupovanja vredno lotiti strateško, da bi kar najbolje izkoristili izjemne cenovne ugodnosti in si ustvarili brezčasno, večsezonsko zbirko oblačil.

Razprodaje, promocije in privlačni popusti. Črni petek, veliki nakupovalni praznik, je našel pot v trgovine po vsem svetu. A korenine črnega petka segajo v severnoameriške nakupovalne tradicije.

Že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja so se številni Američani odločili, da si dan po zahvalnem dnevu vzamejo dopust in si tako podaljšajo konec tedna. Daljši dopust je povečal željo po nakupovanju. Na podoben način so delovale tudi mestne parade, ki so bile sestavni del praznovanja zahvalnega dne. Ob teh priložnostih so se pojavile prve promocije. Trgovine ob poti sprevoda so napovedale razprodaje in spodbujale Američane k nakupu.

Od kod ime "črni petek"? O izvoru izraza krožijo številne anekdote. Po eni od njih naj bi ime "črni petek" leta 1961 prvič uporabili policisti iz Filadelfije, ki so na dan napovedi velike promocije posredovali v nakupovalni dvorani in pomirili množico kupcev.

Druga teorija o izvoru imena "črni petek" se povezuje s sistemom določanja prihodkov v ameriških papirnicah na podlagi različnih barv črnila. Črna je pomenila dobiček, rdeča pa izgubo. Na dan razprodaje po dnevu dela, ki je sledil zahvalnemu dnevu, je povsod prevladovala črna barva.

Kako načrtovati nakupovanje na črni petek?

Črni petek je postal svetovni nakupovalni praznik. Vsako leto postane priložnost, da izberete prva božična darila in razširite svojo osebno garderobo. A še preden začnete kupovati, naredite seznam oblačil in dodatkov, ki jih želite kupiti med razprodajo. Na ta način boste lažje krotili željo po nakupu izdelkov, ki jih potrebujete, od tistih, ki so vam zgolj všeč in na dolgi rok niso tako uporabni.

Črni petek je čas, primeren za nakup kakovostnih oblačil po ugodnih cenah. Posebej v času, ko minimalizem zmaguje in se osredotočamo na ustvarjanje kapsulne garderobe, iz katere lahko ustvarjamo različne modne konfiguracije. Pri nakupovanju se osredotočamo na iskanje oblačil, ki so vsestranska, izstopajo po kakovosti in izdelavi ter so primerna za vsako priložnost.

Odlično krojeni plašči

Nepogrešljiv element vsake garderobe je eleganten plašč. Pri izbiri plašča bodimo pozorni tako na videz kot na praktične lastnosti in kakovost izdelave. Pri izbiri tkanine se osredotočite na plašče iz volne, ki v hladnih dneh poveča toplotno udobje. Volna naj bo pridobljena na etičen način. Primer tako izdelanega vrhnjega oblačila je plašč iz kolekcije Herskind. Na voljo je oversize kroj v kombinaciji številnih odtenkov bež barve in značilne kaste, kar pomeni, da bo v trendu še več sezon.

Brezčasni ohlapni plašči z dvorednim zapenjanjem in nizko ramensko linijo bodo prav tako še dolgo priljubljeni, česar se v novi kolekciji Herskind še kako zavedajo. Blagovna znamka je oblikovala tudi prehodni plašč iz gladke tkanine z visoko vsebnostjo volne. Ta nudi odlično zaščito pred mrazom in je odporen na gubanje. S tremi barvnimi možnostmi – črno in dvema odtenkoma bež barve – ga zlahka prilagodimo svojim željam in slogu oblačenja. Ta klasični plašč bo odlična osnova tako za elegantne kot vsakdanje obleke.

Za tiste, ki sledijo svetovnim modnim smernicam, priporočamo plašč iz kolekcije Hugo. Plašč se bo dobro podal vsakdanjim smernicam – kavbojkam, toplim puloverjem in usnjenim torbicam.

Kavbojke za vsako priložnost

Kavbojke so obvezni del vsake garderobe. So udobne, primerne za vsak videz in različne postave. Dokazano jih nosimo najpogosteje, a njihov nakup ni preprost, še posebej ne prek spletne trgovine. Brez pomerjanja hitro izberemo napačno velikost ali kroj za svojo postavo. A pri nakupovanju nam lahko pomaga preprost trik: pobrskajte po svoji omari in izberite kavbojke, v katerih se počutite najudobneje. Tako boste hitro ugotovili, kateri stil vam najbolj ustreza, posledično pa se boste lažje lotili iskanja.

Udobna in elegantna izbira so tudi hlače ravnega kroja z visokim pasom. Te se prilegajo večini silhuet. Kavbojke iz kolekcije Abercrombie & Fitch nimajo le pravega kroja, temveč jih je moč kupiti tudi v sprani umirjeni barvi, ki se bo ujemala tako z utišanimi kot intenzivnimi barvami drugih oblačil.

"Mom jeans" so priljubljene hlače že več sezon, seveda z razlogom. Dobro se podajo tako k moškim kot ženskim oblačilom, saj poudarijo postavo in skrijejo njene pomanjkljivosti. Visok pas poudari ravne, zožene noge, vitko oblikujejo stegna in poudarijo obline pasu. Temu je namenjena kolekcija kavbojk Pepe Jeans, ki bo čudovito poudarila vašo silhueto. Zaradi raztegljivega jeansa se boste v njih počutili izjemno udobno. Model je del linije Pepe Future, ki vključuje izdelke, ustvarjene v trajnostnem proizvodnem procesu.

Topla pletena oblačila

Pletenine nas grejejo jeseni in pozimi. Zato je vredno, da si v času črnega petka omislite nekaj modnih kosov, ki bodo še dolgo ostali na seznamu najbolj vročih svetovnih trendov. Eden od teh je črtast pulover iz kolekcije Notes du Nord, ki jo je navdihnil pariški slog. Odlikujejo ga ohlapen kroj, raglanovi rokavi in prijetna pletenina.

Klasika, primerna za vsako priložnost, ki jo je vredno imeti v svoji omari, je zagotovo tudi črn puli. Model iz kolekcije Artigli, izdelan iz raztegljive pletenine, se bo odlično podal h krilu, kavbojkam in elegantnim hlačam. Za ljubitelje uličnega sloga priporočamo pulover iz kolekcije Levi's. Mehek model v sproščenem kroju bo dopolnil vsak priložnostni videz.

