Brivnica v Ljubljani, ki jo vodita dvajsetletnika

Aljaž in Bojan sta prijatelja že od vrtca, saj sta v otroštvu živela le ulico narazen. Njuna prva strast je bil šport, saj sta že v osnovni šoli začela trenirati, en košarko, drugi nogomet.

Ob koncu devetega razreda osnovne šole pa se je skupina prijateljev iz radovednosti začela striči in takrat sta odkrila svojo pravo strast. "V roke smo prijeli strojček in iz čiste radovednosti poskusili," je povedal Bojan. Na začetku se je v urejanju pričesk preizkušalo več prijateljev. "Na začetku nas je res veliko striglo, mene in Aljaža pa se je prijelo," je dodal Bojan.

"V tretjem letniku sva si naredila salonček"

Ko sta prestopila prag srednje šole in gimnazije, se je učenje striženja nadgradilo, saj so se fantje želeli dokazati v šoli. Med striženjem so ugotovili, da gre tudi za dobro druženje, Aljaž in Bojan pa, da je to hobi, ki ju zelo veseli.

"Na začetku tretjega letnika sva pri meni doma naredila salonček," je povedal Aljaž in dodal, da je bil na začetku salon, ki sta ga imela v kleti, videti povsem amatersko. "Tako po domače," je dodal Bojan. "Čez čas pa se je to začelo spreminjati, počasi sva kupila dva dobra stola, pa ogledala, dodala sva še televizijo," je razložil Aljaž.

Na začetku nista imela podpore staršev, saj si niso znali predstavljati, da bi iz striženja lahko nastal dobičkonosen posel. Tako sta tudi prve škarje in "strojčke" kupila s prihranjenim denarjem. "Takrat še nisva imela tako dobre opreme, kot jo imava danes," sta povedala.

Čeprav sta obiskovala srednjo ekonomsko šolo, sta v četrtem letniku po pouku hodila še v popoldansko šolo. Po izpitih sta tako uspešno končala srednjo frizersko šolo. "Vendar je tam poudarek na ženskem striženju, ne toliko na moškem," je povedal Aljaž.

Aljaž je tako močno verjel v svoje poslanstvo, da je pustil šolo in se popolnoma posvetil frizerstvu oziroma grajenju svojega posla. Na tej točki so ga tudi starši začeli jemati resno in ga podprli. "Ugotovil sem, da je to res tisto, kar me veseli," je pojasnil.

Foto: osebni arhiv "Če si nekje v kleti, ne moreš rasti," je pojasnil Bojan, zato sta fanta na pomoč poklicala nepremičninskega agenta in po slabem letu našla lokacijo za brivnico. "Šla sva na veliko ogledov, vendar je bilo vse katastrofalno," se spominjata. "Ali so bili prostori premajhni, ali nama cena ni ustrezala, ali pa je bila lokacija preveč odročna," je razložil Bojan.

Celotno notranje oblikovanje sta zasnovala sama

Tudi prostor, kjer imata salon danes, je bil sprva videti povsem drugače. "Tu je bilo prej vsaj pet sob, zato je bilo treba vse razbiti," je povedal Aljaž. Stene so podrli sami, električno napeljavo in vodo pa so jim seveda uredili strokovnjaki.

Tudi notranje oblikovanje prostora sta si zamislila sama. Čeprav je bila pogodba za prostor že podpisana, se je pri arhitektu izkazalo, da prostor ni bil tak, kot je bil sprva investicijski načrt. "Pri arhitektu se je izkazalo, da se je uštel, in zadeva je bila kar naenkrat desetkrat dražja," je pojasnil Aljaž.

"Potem smo si rekli, da bomo kar sami to uredili. Načrt smo popolnoma spremenili in na koncu je bilo pravzaprav vse še stokrat boljše, kot smo si sprva zamislili," je povedal Aljaž. Foto: osebni arhiv

Pomagajo jima tudi starši, ki občasno prinesejo kosilo. Na pomoč radi priskočita tudi njuni partnerici, ki ju pri delu popolnoma podpirata.

Veliko več kot le brivnica

Prostor, v katerem ustvarjata dvajsetletnika, ni le brivnica. "Če se pride nekdo postrič, s sabo pripelje še dva kolega, ki med tem igrata Fifo ali pa NBA," je pojasnil Aljaž. Prav tako si lahko obiskovalci na tablici nastavijo glasbo po želji.

"Playstation in TV sva imela že v garaži, saj sva že takrat želela ustvariti nekakšen ..." "'Man cave,'" je Bojana dopolnil Aljaž. "'Men cave', točno to, le da je bil tisti prostor velik za približno polovico tega tu," je nadaljeval Bojan.

Stranke si lahko vzamejo celo brezplačno pijačo. "Točilni pult je, pijača je, nič ne prodajava, si pa lahko obiskovalci vzamejo kakšno kavico, vodo, sok, pivo," razlagata.

Od amaterjev iz kleti do šest zaposlenih

Brivnica, ki je svoja vrata odprla pred letom dni (decembra 2017), je zaradi dobre storitve in inovativne zasnove hitro postala zelo priljubljena. Aljaž in Bojan sta imela poleg rednih terminov aprila še veliko dela z urejanjem pričesk za maturantske plese.

"Najbolj zaseden termin je petek popoldne, takrat smo vedno polni," sta povedala fanta. "Pravzaprav pa nas v salonu trenutno dela že šest," je razložil Aljaž. "Fante poznava iz frizerske šole ali pa z družbenih omrežij," sta povedala o zaposlenih.

Stranke so vseh starosti. "Začela sva pri prijateljih, potem so ti pripeljali še svoje prijatelje, tako da je večina strank srednješolcev ali študentov. Kljub temu v salonu strižemo tudi starejše gospode, pa osnovnošolce, tudi kakšni fantje, ki hodijo še v vrtec, pridejo v salon," je povedal Aljaž.

Druga lokacija, širitev v tujino, kolekcija kozmetike

Foto: osebni arhiv "Počasi bova začela iskati ekipo za drugi salon," sta razkrila. Brivnica je tako uspešna, da se bosta razširila na drugo lokacijo. Kje točno bo ta, še nočeta razkriti.

Vprašali smo ju tudi, ali bosta svoje storitve razširila še na ženske. "Čisto na začetku sva imela tudi to idejo, a za zdaj je bolje, če ostane brivnica," je začel Bojan. "Naša vizija in naša znamka sta taki, kakršni smo ju zgradili, tako bo tudi najbolje delovalo," ga je dopolnil Aljaž. "Brivnica je pač za moške," je dodal. "Za moške v Sloveniji še ni dovolj poskrbljeno, zato želimo dvignit to industrijo," je pojasnil Bojan.

Fanta organizirata tudi tečaje, kjer učita svoje tehnike. "Veliko ljudi vpraša, zakaj deliva svoje trike. Bistvo je dvigniti industrijo, ne pa je zadrževati zase," je povedal Bojan. "Ljudje se bodo tako naučili in videli, kaj vse je treba znati, da nastane dobra pričeska. To bodo tudi bolj cenili. Gre za veliko znanja, ki si ga ljudje ne predstavljajo," je dodal Aljaž.

Sta pa razkrila, da bi se rada razširila še v druga mesta. "Dolgoročni cilj je priti tudi v tujino," je povedal Bojan. Med drugim bi rada imela tudi svojo kolekcijo kozmetike. "Od voskov in šamponov za lase in brado, olj za brado do težilcev," sta pojasnila.

Tudi s tem projektom se jima ne mudi. "Če želiš, da so izdelki dobri in kakovostni, si moraš zastaviti dolgoročno vizijo, ne pa delati nekaj na hitro," je pojasnil Aljaž.

Postrigla tudi Dragića, Randolpha in komika Berganta

"Od Dragićeve žene brat se je strigel pri naju v garaži, potem pa naju predlagal še Dragiću," sta pojasnila. Enkrat sta ga postrigla na domu, potem so ju, medtem ko sta bila na morju, klicali, ali bi lahko postrigla ekipo. "Seveda sva pripravila kovčke in se odpravila domov," sta razložila.

"Zdaj, ko imava salon tu, veliko športnikov pride kar sem. Tudi veliko rokometašev, na primer Zorman," sta ponosna.

"Ne poslušaj drugih, sploh ne svojih najbližjih"

"Ne poslušaj drugih, sploh ne svojih najbližjih, ker so 90-odstotno oni lahko tvoja največja ovira," je nadaljeval. "Lahko bi celo rekli 100-odstotna ovira," je dodal Bojan. "Oni ti želijo le najboljše, a ti hkrati delajo najslabše," se je strinjal Aljaž.

"Včeraj sem strigel nekoga z neke verske gimnazije. Povedal mi je, da so ga starši prisilili, da hodi tja. Zdaj se je končno odločil, da bo poskusil početi to, kar ga zares veseli. Vrgel se je v osebno trenerstvo in podpisal pogodbo z enim od fitnesov. Zdaj postaja res uspešen in tudi srečen," je razložil Bojan.

"Če bi se osebnemu trenerstvu posvetil že pred štirimi leti, bi bil zdaj verjetno že veliko dlje," je dodal Aljaž.

