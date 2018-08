Britanski maneken zaradi ljubosumja ubil svojega kolega

Usodni dogodek se je zgodil januarja letos, ko sta se George Koh in Harry Uzoka sprla zaradi priljubljenosti na družbenih omrežjih. Tuji mediji poročajo, da je bil George ljubosumen na Harryja, ki mu je v svetu mode vedno bolj uspevalo.

Med drugim je dobil delo za revijo GQ in znamko Zara, poleg tega pa še filmsko vlogo. Bil je bližnji prijatelj znane supermanekenke Jourdan Dunn in vse to mu je George močno zavidal. Pred smrtjo ga je označil za "bleferja" in ga pozval, naj ga neha kopirati.

A post shared by TuTchT IMAGING (@tutchtig) on Feb 4, 2017 at 6:01pm PST

Od pretepa do umora

Kasneje sta se odločila nesporazume rešiti osebno, sploh po tem, ko je George trdil, da je spal z njegovim dekletom. Res sta se sestala, vsak s svojo skupino prijateljev, njihov pretep pa je posnela nadzorna kamera. Uzoko so zabodli trikrat, preden je umrl na pločniku londonske ulice.

Koh je kasneje na sodišču priznal, da je nož vedno nosil s sabo zaradi samoobrambe, med preiskavo pa so ugotovili, da Uzoka med pretepom ni bil oborožen.

Koha in njegovega prijatelja Mersa Dikando, ki je imel pri sebi mačeto, so spoznali za kriva umora, preostale prijatelje pa za sokrive. Kazen jim bodo izrekli konec septembra.