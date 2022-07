Breitling na Otočcu predstavil novo kolekcijo luksuznih športnih ur #foto

Draguljarna Malalan, vodilna hiša urarstva in draguljarstva v Sloveniji in na Hrvaškem, je v torek na Otočcu pripravila predstavitev nove kolekcije švicarskih luksuznih ur znamke Breitling, ki sta se je udeležila tudi avstrijska predstavnika Martina Sigl in Thomas Wimmer.

Ure znamke Breitling spadajo med najbolj luksuzne na svetu, številni jih povezujejo z jadranjem in letalstvom, v zadnjem času pa tudi s potapljanjem in kolesarstvom. Kot eden od vodilnih svetovnih proizvajalcev luksuznih ur je Breitling znan po urah izjemne kakovosti in natančnosti.

Uri Superocean Automatic 42 in Superocean Automatic 36 Foto: Sabina Bravec

Pred kratkim so izdali novo kolekcijo SuperOcean, predstavili pa so tudi kolekcijo Navitimer, v kateri so retro ure z modernim pridihom. Odločili so se, da kolekciji predstavijo tudi v Sloveniji.

Novo kolekcijo ur so predstavili Tjaša Malalan (hči lastnika draguljarne Malalan), Martina Sigl (vodja marketinga pri Breitlingu) in Thomas Wimmer (vodja maloprodaje pri Breitlingu). Foto: Sabina Bravec

Ure SuperOcean so klasične potapljaške ure, ki jih je Breitling ustvaril že leta 1957, zdaj pa so jih predstavili v novi obliki. Ure Navitimer pa so že več kot 65 let eden od najbolj priljubljenih mehanskih kronografov na svetu. Cene se gibljejo med 3.920 in 37.500 evri.

Ura Superocean Automatic 36 je vodoodporna do 300 metrov. Foto: Sabina Bravec

Podjetje Breitling pa je nedavno sodelovalo tudi s podjetjem Triumph, največjim britanskim proizvajalcem motornih koles. Skupaj so ustvarili le 270 ekskluzivnih motornih koles, eno izmed njih pa so pripeljali tudi v Slovenijo. Motorna kolesa so že razprodali in niso več na voljo za nakup.

Foto: Sabina Bravec Foto: Sabina Bravec

Med najbolj znanimi ambasadorji blagovne znamke Breitling so igralec Brad Pitt, kuhar Gordon Ramsey, igralec Tom Cruise, nekdanji nogometaš David Beckham, pustolovec Bear Grylls, igralec John Travolta ter igralka in manekenka Charlize Theron.

Uri Superocean Automatic 42 in Superocean Automatic 36. Foto: Sabina Bravec Foto: Sabina Bravec Foto: Sabina Bravec