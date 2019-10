Barva, ki ni barva

Oglasno sporočilo

Odkrili smo neverjetno praktičen produkt, ki omogoča spremembo barve las v samo 10 minutah in to brez vsakršnega barvanja. To so barvne maske za lase, ki so vsekakor najbolj vsestranski trend, ki je trenutno na policah drogerij. Te maske lahko osvežijo barvo že pobarvanih las, odpravljajo rumene ali oranžne tone na svetlo pobarvanih laseh, niansirajo rjave lase na toplo ali hladno ali pa omogočajo kreiranje najrazličnejših nevsakdanjih videzov, kot so pastelni ali mavrični lasje, pink ombre in še bi lahko naštevali.

Večina žensk se danes barva s permanentnimi oziroma obstojnimi barvami. Barvajo se na en ali dva meseca, ko ugotovijo, da se jim je pojavil narastek. Vmes jim barva las obledi ali pa dobi kakšne neželene odtenke. To pomeni, da rdeči, vijoličasti ali oranžni lasje niso več prav sijoči in intenzivne barve, rjavi odtenki pa ali izgubijo lesk ali pa dobijo nezaželen topli ton. Barvna maska je v teh primerih res idealna rešitev, saj lahko s kombinacijo ustreznih pigmentov osveži nianso, zaradi negovalnih sestavin pa tako zgladijo površino las, da lahko ti ponovno zasijejo.

Pri svetlo pobarvanih laseh se lahko nezaželeni rumeni ali oranžni odtenek pojavi takoj po barvanju na samem narastku ali pa pozneje na konicah zaradi dejavnikov iz okolja in ker so se izprali matirni pigmenti. Maske za lase delujejo po principu nevtralizacije. Ker želimo odpraviti rumene in oranžne pigmente, potrebujemo kombinacijo zelenih, modrih in vijoličastih pigmentov, da ubijejo nezaželeni ton. To je osnovna teorija barvnega kroga. Ker pa gre samo za rumen ali oranžen ton in ne dejansko popolnoma rumene ali oranžne lase, morate biti pri uporabi barvnih mask zelo pozorni, da učinek ni premočan in rezultat niso lepi hladno svetli lasje, temveč zelenomodri.

Pri novih maskah za lase Subrina Colour Refresh so to rešili z odtenkom clear, ki se dodaja po potrebi, da se doseže nežnejši učinek. Stopnje blond las lahko segajo od zelo svetlih do temno blond in bolj kot je naravna barva las temna, več je lahko nezaželenih tonov. Katera bi bila prava kombinacija za vas, je najbolje testirati na nevidnem pramenu las.

Izpostavili smo maske Subrina Colour Refresh in te imajo zares široko uporabo. Prav odtenek clear je tudi ta, s katerim se lahko ustvarja trenutno tako moderno pastelno barvo las. Pri barvnih maskah je najbolje, da se izperejo. To pomeni, da si lahko omislimo videz za nekaj tednov, na koncu pa se izpere. Pred vrati je zlata jesen, zato si morda želite pastelno oranžne lase? Za to enostavno zmešajte oranžni odtenek z odtenkom clear in ga uporabite na svojih laseh, če so ti seveda dovolj svetli. Ker gre samo za maske, ne svetlijo las, ampak delujejo samo na dovolj svetlih osnovah. Bliža se tudi noč čarovnic. Ste dovolj pogumni za pink ali vijoličaste lase kot čisto prava čarovnica? Ali pa sledite trendom, ki so si na Instagramu že prislužili svoje hashtage. Lahko si omislite mavrične lase (#rainbowhair), uporabite kombinacijo več odtenkov za individualni videz (#haircolorisnpo) ali pa si omislite pastelne lase, kot že prej omenjeni bučno blond (#pastelhaircolor).

15 odstotkov na SCR15. Koda velja ves oktober. Maske Subrina Colour Refresh so na voljo v 8 odtenkih. Če jih želite preizkusiti, jih lahko zdaj kupite/naročite z ekskluzivnim popustomna Click2Chic s kodo. Koda velja ves oktober.

Naročnik oglasnega sporočila je Ilirija d.o.o.