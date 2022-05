Anthony Hopkins v vlogi hudomušnega manekena

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V novih oglasih je 84-letni z oskarjem nagrajeni igralec Anthony Hopkins pokazal, da se dobro znajde v prav vseh vlogah. Za špansko modno hišo Loewe je pokazal svoj angleški humor. Na eni od fotografij se predstavlja v živahnem puloverju s potiskom krofov, krojene hlače in klasične superge Flow, medtem ko se nasmehne in mimogrede pokaže na svojo torbico.

"Zdi se mi, da je popolnoma očarljiv," je za WWD povedal kreativni direktor Loeweja Jonathan Anderson. "Seveda je prava igralska legenda, a je bil na snemanju tako prijazen do nas." Oblikovalec je še povedal, da je počaščen, da je bil cenjeni igralec vključen v snemanje. Kolekcijo je fotografiral priznani fotograf Juergen Teller, stiliziral pa Benjamin Bruno.

Znamka je pritegnila številne druge nadarjene zvezde, ki so se v kampanji pridružile Hopkinsu: igralka Jesse Buckley in igralec Josh O'Connor, manekenka Kaia Gerber, 80-letna umetnica Lynda Benglis, japonska paraolimpijska atletinja Maya Nakanishi, kitajska igralka Tang Wei in še nekaj zvezdniških imen.

Hopkins je na svojem računu na Instagramu delil fotografijo oglasa in zapisal: "Za zabavo, današnji nastop manekena."

Hopkins je bil pred kratkim maneken tudi za Brioni in Loro Piano in ni edini od vodilnih moških Hollywooda, ki je svoje talente ponesel v modni prostor. Igralec Steve Buscemi je bil obraz Kithove kampanje spomladi 2022, Jeff Goldblum in Kyle MacLachlan pa sta se sprehodila na Pradinini modni reviji jesen/zima 2022.

Preberite še: