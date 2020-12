Ali prepoznate tri znake staranja kože?

Razkrivamo vam prve znake staranja kože, ki so alarm, da je treba poskrbeti za vaš največji organ - kožo.

1. Izguba volumna

Izgubo volumna je včasih težko prepoznati, imenujemo pa jo tudi povešena koža, izguba kontur ali upadel obraz. Pri izgubi volumna se spremeni splošen videz obraza, zaradi katerega je največ nezadovoljstva. Upadanje volumna daje obrazu utrujen, negativen in celo žalosten videz. To pa nato lahko vpliva na nepravilno dojemanje človeškega razpoloženja ali pogleda na svet ter na samopodobo in samozavest.

Izguba gostote, ki je najpogostejša pri ženskah po menopavzi, se opaža kot tanjša, bolj krhka in prozornejša koža. Žilice postanejo vidnejše, vsaka poškodba na koži se hitreje opazi. Pojavi se skupaj z manjšim sijajem in bolj pusto kožo.

3. Gube

Prvi vidni znak staranja po 25. letu so drobne linije in gube. Linije se pojavijo na različnih delih obraza in so tisti znak staranja, ki ga najhitreje opazimo. Najprej nastanejo rahle linije. Najhitreje jih opazimo v kotičkih oči. Bolj poznane so tudi kot smejalne gubice ali gubice v kotičkih oči. Najdemo jih tudi na licih. Na čelu so gube vidne kot vodoravne črte, ki z leti postanejo le še bolj izrazite. Manjše, navpične gubice med obrvmi nastanejo zaradi mrščenja in jih lahko opazimo že zelo zgodaj.

Kakšni so vzroki za staranje kože?

SONCE je največji sovražnik kože. Poškodbe kože, ki nastanejo zaradi daljše in vsakodnevne izpostavljenosti UV-žarkom, se imenujejo fotostaranje in so odgovorne tudi za neenakomerno pigmentacijo, ki lahko postane zelo vidna, sploh na močni dnevni svetlobi.

KAJENJE škodi celemu telesu, njegove posledice pa se lahko začnejo opažati tudi na koži. Zaradi nikotina in kemičnih snovi vaša koža postaja suha. Izsušena koža pa privede do hitrejšega nastajanja gub. Kajenje telesu odvzema vitamin C, kar povzroča prehitro staranje.

PREHRANA. Z nezdravo in neuravnovešeno prehrano tudi koži primanjkuje vitaminov. Z vnosom sadja in zelenjave, dobrih antioksidantov, boste vaši koži naredili veliko uslugo.

POMANKLJIVA NEGA KOŽE. Koža, ki je slabo negovana, se hitreje stara. Temeljito čiščenje in reden nanos negovalnih izdelkov lahko precej vplivata na stanje kože. Ključni del preprečevanja staranja je uporaba učinkovite zaščite pred soncem, kadar je koža izpostavljena sončni svetlobi. Pomembna je tudi pravočasna uporaba antiaging izdelkov, ki koži pravočasno dajejo prožnost in svežino.

Kaj lahko naredimo?

Če upoštevamo vse vzroke, ki privedejo do prehitrega staranja, in jih poskusimo vsaj malo ublažiti, smo naredili prvi korak. Vseeno pa se moramo najbolj posvetiti NEGI KOŽE. Že uporabljate primerno antiaging kremo? Z uporabo kreme Lux-Factor 4D Hyaluron bomo koži naredili veliko uslugo. Krema vsebuje popolnoma naravno hialuronsko kislino v kombinaciji s senzacionalno Lux-Factor ANTI-WRINKLE formulo proti gubam.

Kako deluje?

Hialuron zapolni globoke gube ter zgladi tanke linije na obrazu. Z vključitvijo četrte dimenzije (4D) hialuronska kislina trajno zgladi kožo in ustvarja mladostnejši videz z vsakim nanosom. Prve rezultate lahko opazimo že po 2 tednih redne uporabe! Krema ni testirana na živalih in je dermatološko potrjena. Primerna je za vse tipe kože, odlična je tudi kot podlaga za dolgo obstojen make-up. Kožo vlaži in ščiti, zagotavlja sijoč videz in izboljšuje strukturo kože.