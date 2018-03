Ali je v Sloveniji mogoče zaslužiti z blogom? #video

Video: Planet TV

"Živijo, punce, in pozdravljene spet nazaj na mojem kanalu!" Tako v lepotnih videih svojih pet tisoč sledilcev pozdravi Katja Španka.

"Vsi mislijo, da je zelo preprosto, da sedeš pred kamero, 15 minut in je video končan," je povedala Katja. V resnici je za 10-minutnim videom od 6 do 8 ur dela. Če so videi sponzorirani, to pomeni najprej dogovarjanje s sponzorji, nakup materiala, postavljanje in pripravo scene in nato snemanje.

"Potem pa prideta na vrsto še urejanje in montaža videa, kar je včasih tudi kar precej velik zalogaj," je dejala Katja Španka.

Število slovenskih youtuberk in blogerk se je v zadnjih treh letih zelo povečalo. A tisti, ki želijo kaj doseči, morajo biti vztrajni in redno objavljati. To ni delo za vsakogar.

Pravo zamenjala za bloganje

Ajda Sitar, lepotna blogerka, pravi, da se dan blogerke ne ustavi. To ni služba od 8h do 16h, 17h, temveč si priklopljen ves dan, ker nekatere stvari zahtevajo hitro odzivnost, je povedala Sitarjeva.

Ajda je pravo pred šestimi leti zamenjala za bloganje. Njen delovni dan vsebuje pisanje objav za blog in fotografiranje za Instagram. Skoraj vsak dan se udeleži kakšnega dogodka, največ časa pa ji vzame odgovarjanje na e-pošto.

Sodelovanje s podjetji se lahko odvija v obliki ene objave oziroma videa na blogu ali Instagramu ali pa se odločijo za dolgoročno kampanjo. "Lahko je izdelek tako zanimiv zate osebno, tako da vzameš samo izdelek kot plačilo in narediš objavo o tem," je dejala Katja.

Ali pa za svoje delo zahtevaš denar. Šest objav na blogu in devet fotografij na Instagramu je vrednih več kot povprečna mesečna plača. "Lahko pa je taka kampanja vredna tudi 2.000, 2.500 evrov," je dejala Ajda Sitar.

Sliši se super, a ne smemo pozabiti, da delo s seboj prinese tudi veliko stroškov.

Ajdine zgodbe na Instagramu spremlja skoraj 32 tisoč ljudi, Katjin najpopularnejši video pa ima že 52 tisoč ogledov. Vedno več podjetij se zaveda, da lahko s pomočjo ključnih oseb, influencerjev, njihovi izdelki dosežejo zelo široko publiko.