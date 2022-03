ALEJA – najbolj vroča modna destinacija te pomladi

Oglasno sporočilo

Najboljše novo nakupovalno središče na svetu ALEJA dokazuje, da je "trendsetter" in najbolj vroča modna destinacija te pomladi. Tako vas v njihovi ponudbi že čaka bogata izbira pisanih modnih kosov za vsak okus in žep.

ALEJA je najsodobnejše nakupovalno središče v Sloveniji (Foto: ATP Pierer)

Letošnji trendi v ospredje postavljajo candy-roza, lila, baby modro, vse odtenke zelene in toplo vanilija barvo. Vsak torej najde nekaj po svojem okusu in zadnji modi. Letos je zelo moderno mikro krilo, vse pogumne pa na policah čakajo topi, suknjiči in bluze, ki že razkrivajo prve delčke gole kože v tej modni sezoni. Vse vrste naramnic, prekrižane in ovite okrog teles, grafični potiski in izrezani deli iz oblačil pa nakazujejo, da pomlad trka na vsa vrata.

"Smo prvi znanilec mode in modna prestolnica, naši obiskovalci pa lahko skupaj z nami narekujejo modne trende. Bogata ponudba pisanih modnih kosov, primernih za vsak žep, bo ugodila tudi najbolj izbranim okusom," je poudaril Toni Pugelj, direktor ALEJE.

Številne modne trgovine, med drugim Reserved, H&M, XYZ, Sportina, s.Oliver, Tommy Hilfiger, Hervis, Mass, Deichmann, Adidas in Buzz, vabijo, da se sprehodite med njihovo pisano pomladno ponudbo.

Pisana pomlad pa vabi tudi na hodnike ALEJE, kjer si lahko cvetlično razstavo ogledate vse do nedelje, 20. marca. Vsako popoldne lahko s svojimi najmlajšimi spoznavate prve korake vrtnarjenja in izdelovanja svojega "rastlinkota".

Če ste v dvomu, kaj izbrati za darilo, so darilni boni Desetak odlična ideja, ki vašim najbližjim omogočijo nakupovanje v vseh trgovinah nakupovalnega središča in jih popeljejo v korak z modnimi trendi.



Restavracije z raznovrstno kulinariko v ALEJI SKY pa vas razvajajo s sproščujočim kosilom ali večerjo in omogočajo prijeten oddih med nakupovanjem.

Nakupovalno središče ALEJA upravlja podjetje SES – Spar European Shopping Centers. ALEJA se nahaja na 32.000 kvadratnih metrih najemnih površin, v njej je 80 trgovin in lokalov. Najsodobnejše nakupovalno središče navdušuje s svojimi številnimi arhitekturnimi posebnostmi, ALEJO SKY z bogato kulinarično ponudbo ter ozelenjeno aktivno streho z večnamenskim športnim igriščem. Zagotovljenih je 200 parkirnih mest za kolesa, 13 polnilnic za električna vozila, kar je največji prostor v Sloveniji za polnjenje električnih vozil naenkrat, "car sharing", postaja za izposojo koles BicikeLJ, avtobusno postajališče in kolesarski poligon. V letu 2021 je nakupovalno središče ALEJA, ki se je odprlo maja 2020, prejelo prestižno svetovno nagrado "Global RLI Award" v kategoriji "Mednarodna nakupovalna središča – novogradnje". Več informacij na www.aleja.si.

SES – Spar European Shopping Centers je razvijalec, graditelj in upravljalec nakupovalnih središč v šestih državah. Podjetje trenutno upravlja 30 nakupovalnih središč v centralni, južni in vzhodni Evropi ter nakupovalno ulico na Dunaju. V letu 2020 so najemniki v nakupovalnih središčih SES-a ustvarili 2,45 milijarde evrov bruto prodaje. Podjetje SES je v Avstriji in Sloveniji vodilno na trgu v poslovnem segmentu velikih nakupovalnih središč. SES je del skupine SPAR Austria. Več informacij na www.ses-european.com.

Naročnik oglasnega sporočila ALEJA D. O. O.