Adijo, mastni lasje

Oglasno sporočilo

Dan se je začel čudovito. Zunaj sije sonce, spali ste skoraj osem ur, spočiti ste in pripravljeni na nove izzive vsakdana. Nato stopite v kopalnico, se pogledate v ogledalo in potem … šok! Kaj se je čez noč zgodilo z vašo pričesko? Kako so lahko lasje spet mastni, saj ste jih umili pred enim dnevom ali dvema?

Razlog za mastne lase je v čezmerni tvorbi sebuma na lasišču. Ko žleze lojnice pri koreninah las izločajo preveč sebuma, to povzroči mastenje las. Vzrokov za povečano izločanje sebuma je več: stres, nezdrava prehrana, hormonske spremembe (puberteta, nosečnost, menopavza …) ali pa tudi vpliv letnih časov in okolja, kot je onesnaženost. Včasih je vzrok tudi napačna nega las. To vključuje umivanje las z vročo vodo, pri čemer toplota pospeši izločanje maščob, uporabo prevelike količine balzama, ki ga slabo izperemo, lahko pa tudi prepogosto umivanje las. Ko je lasišče preveč suho in razdraženo zaradi pogostega umivanja, v obrambi izloča še več sebuma. Obenem pogosto umivanje izjemno izsuši konice, kar spodbuja lomljenje las.

Rešitev ponujajo moderni izdelki, ki so prijazni do lasišča in obenem učinkovito odstranjujejo maščobo, hkrati pa vlažijo konice las in ohranjajo njihovo vitalnost. Kot posebej učinkovita se je izkazala uporaba gline. Glina je poznana kot zelo uspešna rešiteljica pri nečisti koži. Gre za naravno z minerali bogato snov, ki deluje čistilno, razstrupljevalno in zdravilno. Glina je znana kot naravni magnet za nečistočo in je zato še posebej primerna za nego mastnih las in lasišča.

Najnovejši izdelek z glino na kozmetičnih policah ponuja blagovna znamka Subrina, ki je predstavila šampon in balzam Subrina Clean & Moisture za normalne do mastne lase s suhimi konicami. Linija vsebuje kombinacijo treh vrst gline, ki lase in lasišče temeljito, a nežno očisti. Za nego konic in optimalno navlaženost las pa poskrbi izvleček rdečih morskih alg, saj ohranja vlago v lasišču in laseh.

Mastni lasje so res nadloga, ampak v boju proti njim bomo uspešnejši z optimalnimi produkti, ki so nežni do lasišča in las ter učinkoviti proti maščobi.