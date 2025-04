50 let nege kože, ki spreminja življenja in jo priporočajo dermatologi

Znamka La Roche-Posay že 50 let sodeluje s strokovnjaki, dermatologi, farmacevti in uporabniki, da bi našla navdih za inovacije in izdelke, ki spreminjajo življenja. Vse odkar je farmacevt René Levayer leta 1975 ustanovil znamko, je ta ostala predana ustvarjanju inovativnih in učinkovitih rešitev za nego kože, ki izboljšujejo življenja posameznikov. Od skromnih začetkov do današnje globalne prisotnosti v več kot 60 državah La Roche-Posay dosledno ohranja svoje temeljne vrednote: predanost znanosti, sodelovanje z zdravstveno skupnostjo in globoko razumevanje vpliva zdravja kože na celotno dobro počutje.

Foto: L'OREAL ADRIA d.o.o.

MOČ TERMALNE IZVIRSKE VODE

V središču formulacij izdelkov La Roche-Posay je edinstvena termalna izvirska voda. Izvira iz mesta La Roche-Posay v Franciji in je naravno bogata s selenom, ki zagotavlja antioksidativne in pomirjujoče lastnosti. Leta 1887 je Francoska akademija za medicino prepoznala vodo kot javno dobro. Danes je termalni center La Roche-Posay mednarodno priznan kot vodilni center za zdravljenje kožnih bolezni, ki združuje dermokozmetične in termalne protokole nege.

ZGODOVINA INOVACIJ IN UČINKOVITOSTI

Uspeh znamke La Roche-Posay je osnovan na znanosti ter tesnemu sodelovanju z znanstveniki in strokovnjaki za kožo, dermatologi. Izdelki blagovne znamke so podvrženi strogim kliničnim preizkusom učinkovitosti in varnosti, tudi na najbolj občutljivi koži.

Nekateri pomembni mejniki v zgodovini inovacij znamke La Roche-Posay vključujejo: 1987: Predstavitev prvega izdelka s filtrom proti žarkom UVA, uvedba Parsola 1789 in postavitev novih standardov za zaščito pred soncem.

Predstavitev prvega izdelka s filtrom proti žarkom UVA, uvedba Parsola 1789 in postavitev novih standardov za zaščito pred soncem. 2007: Odpiranje prvega centra za nego po zdravljenju raka, ki nudi bistveno podporo pacientom.

Odpiranje prvega centra za nego po zdravljenju raka, ki nudi bistveno podporo pacientom. 2011: Odpiranje novih smeri v dermatološki znanosti, blagovna znamka je bila pionir pri raziskovanju mikrobioma in je začela prvo akademsko študijo mapiranja mikrobioma kože.

Odpiranje novih smeri v dermatološki znanosti, blagovna znamka je bila pionir pri raziskovanju mikrobioma in je začela prvo akademsko študijo mapiranja mikrobioma kože. 2022: Lansiranje Anthelios UVMune 400 z inovativnim filtrom Mexoryl 400, preboj v zaščiti pred ultra dolgimi žarki UVA.

Lansiranje Anthelios UVMune 400 z inovativnim filtrom Mexoryl 400, preboj v zaščiti pred ultra dolgimi žarki UVA. 2024: Predstavitev Mela B3 z MelasyL™, revolucionarno rešitvijo za hiperpigmentacijo.

Foto: L'OREAL ADRIA d.o.o.

IZDELKI, KI SPREMINJAJO ŽIVLJENJE KOŽE

Izdelki in sestavine La Roche-Posay, ki vidno spreminjajo življenje kože zaradi svojega transformativnega učinka nanjo, so:

Lipikar Baume AP+M: Obnavlja ravnovesje mikrobioma kože in takoj pomirja kožo ter zmanjšuje srbenje, zaradi česar je primeren za občutljivo, zelo suho in k atopiji nagnjeno kožo vseh starosti.

Obnavlja ravnovesje mikrobioma kože in takoj pomirja kožo ter zmanjšuje srbenje, zaradi česar je primeren za občutljivo, zelo suho in k atopiji nagnjeno kožo vseh starosti. Anthelios UVMune 400: Inovativni filter Mexoryl 400 zagotavlja zelo visoko, širokospektralno zaščito SPF 50+, okrepljeno proti ultra dolgim žarkom UVA, ter je ultra odporen na vodo, znoj in pesek.

Inovativni filter Mexoryl 400 zagotavlja zelo visoko, širokospektralno zaščito SPF 50+, okrepljeno proti ultra dolgim žarkom UVA, ter je ultra odporen na vodo, znoj in pesek. Cicaplast Baume B5+: Obnovitveni balzam pomirja razdraženo kožo, tudi po posegih zagotavlja vsakodnevno olajšanje in obnovo razdražene, suhe ali občutljive kože, pa tudi brazgotin, ki so posledica aken.

Obnovitveni balzam pomirja razdraženo kožo, tudi po posegih zagotavlja vsakodnevno olajšanje in obnovo razdražene, suhe ali občutljive kože, pa tudi brazgotin, ki so posledica aken. Effaclar Duo+M: Trojna korektivna nega proti nepravilnostim, za mastno kožo in kožo, nagnjeno k nepravilnostim, utemeljena na znanosti o mikrobiomu.

Trojna korektivna nega proti nepravilnostim, za mastno kožo in kožo, nagnjeno k nepravilnostim, utemeljena na znanosti o mikrobiomu. Hyalu B5 Serum: Edinstvena formula za obnovo kože z dvema vrstama hialuronske kisline, vitaminom B5 in madecassosidom, ta serum proti staranju zmanjša gube, ponovno napolni kožo in poveča njeno prožnost.

Edinstvena formula za obnovo kože z dvema vrstama hialuronske kisline, vitaminom B5 in madecassosidom, ta serum proti staranju zmanjša gube, ponovno napolni kožo in poveča njeno prožnost. Mela B3 Serum: Ta intenzivni koncentrat seruma proti temnim madežem rešuje neenakomernost in trdovratne temne madeže, zmanjšuje hiperpigmentacijo, izenačuje ten kože ter preprečuje ponovni pojav.

Foto: L'OREAL ADRIA d.o.o.

PREDANOST LJUDEM IN PLANETU

La Roche-Posay se zaveda, da prava lepota presega kožo, zato je znamka predana pozitivnemu vplivu na ljudi in planet:

Podpora pacientom: S svojim globalnim programom Fight With Care La Roche-Posay nudi podporo pacientom in negovalcem obolelih za rakom. Lokalno znamka podpira pobude za preprečevanje kožnega raka z izobraževanjem in odkrivanjem v okviru kampanje #SaveYourSkin, ki jo podpira Združenje dermatovenerologov Slovenije.

S svojim globalnim programom Fight With Care La Roche-Posay nudi podporo pacientom in negovalcem obolelih za rakom. Lokalno znamka podpira pobude za preprečevanje kožnega raka z izobraževanjem in odkrivanjem v okviru kampanje #SaveYourSkin, ki jo podpira Združenje dermatovenerologov Slovenije. Trajnost: Znamka La Roche-Posay je predana zmanjšanju okoljskega odtisa. Znamka se je zavezala, da bo do leta 2030 uporabljala stoodstotno reciklirano plastiko za vse embalaže izdelkov, in je že uvedla trajnostne inovacije v embalaži, kot so tube na osnovi papirja in embalaže za ponovno uporabo. Od leta 2023 se vsi izdelki La Roche-Posay proizvajajo v tovarnah, ki uporabljajo stoodstotno obnovljivo energijo.

O ZNAMKI LA ROCHE-POSAY

Znamko danes priporoča sto tisoč dermatologov po vsem svetu. La Roche-Posay ponuja edinstveno paleto izdelkov za nego kože, razvito za vse tipe kože in vse starosti, od novorojenčkov do najstnikov ter zrele kože. Izdelki so razviti z uporabo strogega protokola za formulacijo z minimalnim številom sestavin v optimalnih koncentracijah. Leta 1932 je La Roche-Posay odprl prvi dermatološki center v Evropi. Danes sta v kraju La Roche-Posay v Franciji termalni center in zdravilišče za različne kožne bolezni.

Več na povezavi.

Naročnik oglasnega sporočila je L'OREAL ADRIA d.o.o.