Izgubljeno žezlo belgijske cesarice spet v Trstu

Nekoč izgubljeno žezlo cesarice Charlotte Belgijske (1840–1927), žene Maksimilijana I. Mehiškega, se bo vrnilo na grad Miramar v Trstu. Bančna fundacija CRTrieste ga je nedavno kupila na dražbi v kneževini Monako in ga bo dala na posodo Zgodovinskemu muzeju in parku gradu Miramar.

Žezlo, ki ga je CRTrieste kupila za 120 tisoč evrov, je izdelano iz 22-karatnega zlata ter okrašeno z diamanti, rubini in smaragdi. Zdaj bo na ogled na gradu Miramar. Detajl največje zgodovinske vrednosti je na željo Maksimiljana izdelan monogram mehiškega cesarstva z napisom San Juan del Rio 1864. Na dnu je majhna ploščica s podpisom zlatarja Joseja Marie Larraldeja.

Predmet bo povečal slavo in bogastvo muzejev

Žezlo je ohranjeno v originalnem etuiju. Generalni direktor muzejev italijanskega ministrstva za kulturo Massimo Osanna je nakup označil za "nepričakovanega in brez primere", predmet pa bo povečal slavo in bogastvo muzejev, kot je grad Miramar, in "zanamcem zapustil zgodovinsko zapuščino", poročanje italijanskih medijev povzema avstrijska tiskovna agencija APA.

Maksimilijan Mehiški je bil mlajši brat cesarja Franca Jožefa. Kot Maksimilijan I. Mehiški je bil habsburški cesar Mehike. Julija 1857 se je Maksimilijan poročil s princeso Charlotte, hčerko belgijskega kralja Leopolda I., s katero sta se kasneje preselila v Trst. Leta 1864 so ga na pobudo francoskega cesarja in ob nasprotovanju mehiškega ljudstva imenovali za cesarja Mehike.

Tri leta kasneje so cesarja Maksimiljana na vojaškem sodišču obsodili na smrt z ustrelitvijo.

Charlotte odpotovala v Evropo, da bi papeža prosila za podporo

Ko je pred tem Maksimilijan v Mehiki v boju proti revolucionarnim gibanjem ostal sam, je Charlotte odpotovala v Evropo, da bi prosila papeža za podporo. Njena prizadevanja niso bila uspešna. Doživela je hud živčni zlom in se ni več vrnila v Mehiko.

Po Maksimilijanovi usmrtitvi se je njeno zdravstveno stanje poslabšalo. Med drugim so jo razglasili za neuravnovešeno. Preostanek življenja je preživela v osami, najprej na gradu Miramar, nato pa na pobudo svojega brata, kralja Leopolda II., na njegovem gradu Bouchout v Meiseju v Belgiji, kjer je leta 1927 umrla.

