Glavna tema bo letos umetna inteligenca, ki ji bo posvečen tudi sredin IT Tour. Domači in tuji strokovnjaki ter predstavniki slovenske turistične panoge bodo predstavili možnosti uporabe umetne inteligence v turizmu, izzive, ki jih prinaša, in primere dobrih praks.

V Novi Gorici se začenjajo Dnevi slovenskega turizma. Tudi letos bodo pod eno streho združili številne dogodke, med drugim plenarni del s podelitvijo najvišjih priznanj v turizmu, 70. Gostinsko-turistični zbor Slovenije in prireditev Moja dežela - lepa in gostoljubna. Osrednja tema letošnjega dogodka so umetna inteligenca in novi poslovni modeli v turizmu.

Dnevi slovenskega turizma so najpomembnejši strokovni dogodek te panoge. Turistično-gostinska zbornica Slovenije v okviru dogodka pripravlja več tekmovanj, med drugim v pripravi in postrežbi kave, v pripravi burgerjev ter tekmovanje sobaric. Potekalo bo tudi tekmovanje za zlato kuhalnico, ki je namenjeno osnovnošolcem.

Sekcija za gostinstvo in turizem pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) bo organizirala strokovno srečanje, ki bo po besedah predsednice sekcije Patricije Furlan v znamenju tradicije in inovativnosti, potekalo pa bo tudi srečanje z zamejskimi gostinci.

Osrednje dogajanje v torek

Osrednje dogajanje bo v torek, ko bosta potekala plenarno zasedanje in podelitev najvišjih priznanj s področja turizma.

UI pomembno spreminja svet in tudi turistično panogo

Umetna inteligenca je po besedah direktorice Slovenske turistične organizacije (STO) Maje Pak eno od področij, ki pomembno spreminja svet in tudi turistično panogo. Verjame, da ima turizem na tem področju velike priložnosti, "zato je nujno, da umetno inteligenco razumemo in jo izkoristimo na način, da nam bo pomagala izpolnjevati sprejeto vizijo Slovenije kot zelene butične destinacije z večjo vrednostjo za vse".

Dneve slovenskega turizma skupaj organizirajo vse večje partnerske institucije iz panoge v Sloveniji: ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, STO, Turistično-gostinska zbornica Slovenije, Turistična zveza Slovenije, Sekcija za gostinstvo in turizem pri OZS, Združenje turističnih agencij Slovenije, Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, Zavod Kongresnoturistični urad, Društvo turističnih novinarjev Slovenije, Združenje Aktivna Slovenija, Zbornica gorskih centrov, Združenje zgodovinskih mest Slovenije, Društvo kreativnih gostincev JRE in Konzorcij Slovenia Green.