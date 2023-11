Največ turistov so v minulem mesecu gostili v jadranskih županijah, kjer so zabeležili 844 tisoč prihodov in 3,2 milijona nočitev ali 12 odstotkov več kot oktobra lani. V Zagrebu so v oktobru medtem ustvarili 119 tisoč prihodov, kar je 18-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Največ turistov so v minulem mesecu gostili v jadranskih županijah, kjer so zabeležili 844 tisoč prihodov in 3,2 milijona nočitev ali 12 odstotkov več kot oktobra lani. V Zagrebu so v oktobru medtem ustvarili 119 tisoč prihodov, kar je 18-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani. Foto: Shutterstock

Na Hrvaškem so v prvih desetih mesecih leta ustvarili več kot 19,8 milijona turističnih prihodov in več kot 105,8 milijona nočitev, kar je za devet oz. tri odstotke več kot v enakem obdobju lani, so sporočili iz Hrvaške turistične skupnosti. Samo oktobra jih je obiskalo 1,1 milijona turistov, kar je 13 odstotkov več kot oktobra lani.

Največ turistov je v prvih desetih mesecih obiskalo hrvaško Istro, kjer so zabeležili 4,9 milijona prihodov ali pet odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Sledijo Splitsko-dalmatinska županija (3,8 milijona prihodov), Kvarner (3,1 milijona), Zadrska županija (dva milijona) in Dubrovniško-neretvanska županija, kjer so zabeležili dva milijona prihodov ali za 18 odstotkov več kot lani.

Zanimanje med turisti se je povečalo tudi za Zagreb z 1,1 milijona prihodov, kar je 21 odstotkov več kot lani.

Med posameznimi mesti so največ gostov poleg Zagreba imeli še Dubrovnik, Split, Rovinj, Poreč in Zadar.

Hrvaško oktobra obiskalo več kot milijon turistov

Med najštevilčnejšimi gosti so bili poleg domačih gostov še državljani Nemčije (3,3 milijona), Slovenije (1,6 milijona), Avstrije (1,6 milijona) in Poljske (1,1 milijona). Nemci, Slovenci in Avstrijci so bili med najštevilčnejšimi gosti tudi v oktobru, ko je Hrvaško obiskalo tudi veliko državljanov ZDA, in sicer 63 tisoč.

Skupno je Hrvaško v oktobru obiskalo 1,1 milijona turistov, ki so ustvarili 3,6 milijona nočitev, kar je za 13 oz. 11. odstotkov več kot oktobra lani.

V Zagrebu zabeležili povečanje v primerjavi z lanskim letom

Največ turistov so v minulem mesecu gostili v jadranskih županijah, kjer so zabeležili 844 tisoč prihodov in 3,2 milijona nočitev ali 12 odstotkov več kot oktobra lani. V Zagrebu so v oktobru medtem ustvarili 119 tisoč prihodov, kar je 18-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani.

"Odlični posezonski rezultati potrjujejo, da je Hrvaška na trgu vse bolj prepoznana kot celoletna destinacija, in so jasen pokazatelj, da moramo naš turizem razvijati v tej smeri," je rezultate komentirala hrvaška ministrica za turizem in šport Nikolina Brnjac. Ob tem je dodala, da so že začeli priprave na naslednjo turistično sezono.