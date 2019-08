Umrl je igralec Milan Štefe

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Mediaspeed Milan Štefe se je rodil 26. maja 1960 v Kranju. Dramsko igro je študiral na AGRFT, študij pa končal z vlogama Petra in Zlodeja v Cankarjevem Pohujšanju v dolini šentflorjanski. Za vlogi Othella in Romea v odlomkih iz Shakespearovih Othella ter Romea in Julije je leta 1985 prejel akademijsko Prešernovo nagrado.

Od leta 1989, ko se je zaposlil v Mestnem gledališču ljubljanskem, je tam ustvaril več kot petdeset vlog. Za vlogo Gospoda Martina v uprizoritvi Kaj pa Leonardo? Evalda Flisarja je leta 1992 prejel Severjevo, leta 1993 pa še Borštnikovo nagrado.

Vseskozi je veliko sodeloval tudi z drugimi gledališči, še piše na straneh MGL, za več igralskih kreacij v lutkovni uprizoritvi Ko nihče ni imel kaj početi Toona Tellegena je na 2. bienalu Ustanove lutkovnih ustvarjalcev v Mariboru prejel nagrado za igro in animacijo.

Nastopil je v treh celovečernih, več kratkih in dokumentarno-igranih filmih ter v TV-seriji Ekipa Bled.