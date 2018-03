Umrl igralec Andrej Nahtigal

V 76. letu starosti je umrl dolgoletni član igralskega ansambla SNG Drama Ljubljana Andrej Nahtigal, so sporočili iz osrednjega slovenskega gledališča. Pred upokojitvijo leta 2012 je nazadnje nastopil v Ponoreli lokomotivi, istega leta je prejel odličje Marije Vere za življenjsko delo, ki ga podeljuje Združenje dramskih umetnikov Slovenije.

Foto: Tinkara Zupan/STA

Leta 1942 rojeni Nahtigal je diplomiral na AGRFT v Ljubljani. Igralsko kariero je začel v Slovenskem ljudskem gledališču Celje, kjer je bil dve sezoni med letoma 1965 in 1967. Med letoma 1968 in 1971 je imel status svobodnega umetnika, 1. septembra 1971 pa je postal redni član igralskega ansambla ljubljanske Drame, v kateri je ostal do upokojitve leta 2012, piše na portalu Sigledal.

Njegova zadnja vloga pred upokojitvijo v Drami je bila vloga progovnega čuvaja v Ponoreli lokomotivi Stanislawa Ignacyja Witkiewicza v režiji Jerneja Lorencija. Nastopal je tudi v filmih in TV-igrah, med drugim v celovečercih Nevidni bataljon Janeta Kavčiča, Razseljena oseba Marjana Cigliča, Dih Boža Šprajca, Leta odločitve Boštjana Vrhovca in Pod njenim oknom Metoda Pevca.

Prejel tudi odličje Marije Vere

Leta 2012 mu je Združenje dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) namenilo igralsko priznanje za življenjsko delo - odličje Marije Vere. Označilo ga je za igralca, ki "se nikoli ne zateče k rutinskim interpretacijam vlog, ampak rutino zmeraj nadgrajuje z intelektualno odprtostjo in umetniško radovednostjo.

Prav zato so njegove vloge vedno zanimive, lucidne, izvirne, pogosto obogatene s specifičnim osebnim humorjem, ki z leti čedalje bolj izraža tudi modrost in globlje poznavanje življenja".

Foto: Tinkara Zupan/STA

Odigral številne vloge

Oblikoval je niz epizodnih, malih, srednjih in velikih vlog, med najopaznejše v Nahtigalovem zadnjem obdobju pa je ZDUS uvrstil naslednje vloge: Pilat v Škofjeloškem pasijonu, Nadzornik v Kafkovem Procesu, Doktor v Büchnerjevem Woyzcku, Notar v Molierovi Šoli za žene, vojvoda de Guermentes v Proust-Pinter-Trevisovem Iskanju izgubljenega časa, Natter v Schnitzlerjevi Prostrani deželi, Hišnik v Razredu Matjaža Zupančiča, Burkež v Bernhardovi igri Moč navade, First v Smoletovem vrtu Mete Hočevar, Starec v Petanovi Fatalni komediji in velika stvaritev, Mark Andronik v Shakespearovem Titu Androniku.

"Je eden od tistih igralcev, ki se ne postarajo"

"Andrej Nahtigal je eden od tistih igralcev, ki se ne postarajo. V svoji več kot pol stoletja trajajoči odrski ustvarjalnosti, ki jo je skoraj vso daroval SNG Drami Ljubljana, je s številnimi vlogami soustvarjal visoko profesionalno in umetniško vznemirljivo podobo sodobnega slovenskega gledališča, skupaj z njim preizkušal nove poetike ter razvijal nove gledališke stile, kljub temu pa znal v najrazličnejših režijskih pristopih vedno ohraniti igralsko suverenost in avtonomnost," so ob odličju še zapisali v ZDUS.