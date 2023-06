Udarni začetek festivala Lent: kdo nastopa ta konec tedna?

Začenja se festival Lent, ki bo vse od prvih dni postregel s pestrim programom in zvenečimi glasbenimi imeni. V soboto na primer na glavni oder prihaja najbolj vroča slovenska skupina ta hip - jasno, Joker Out.

Festival Lent zaradi obnove letos ne bo potekal na nabrežju Drave, po katerem je dobil ime, ampak bo dogajanje do 1. julija predvsem na trgih mestnega jedra in v Mestnem parku. Glavni oder bo na Trgu Leona Štuklja, Jurčkov in Večerov oder na Glavnem trgu, ulično gledališče na Trgu svobode. Edino festivalsko prizorišče, ki bo letos neposredno na Lentu, je Sodni stolp, v bližnjem avditoriju lutkovnega gledališča oz. Minoritih pa bo oder za komedijo in jazz.

Na prvi dan festivala bo Klemen Slakonja s spremljevalno skupino v Maribor pripeljal predstavo Ni, da ni, zabaven glasbeni večer, poln znanih melodij in iskrivega humorja, zapel bo avtorske uspešnice in kot vedno blestel z imitacijami.

Klemen Slakonja Foto: Arhiv organizatorja

Na isti večer bo na prizorišču Minoriti nastopil eden največjih regionalnih zvezdnikov, mojster sevdaha Božo Vrećo. Na koncertu napoveduje tako sevdahe iz davnih časov kot tudi tiste, ki so nastali pred kratkim, na odru ga bodo spremljali priznani glasbeniki iz Nemčije, Turčije, Makedonije in Srbije.

V soboto na glavni oder na Trgu Leona Štuklja prihajajo Joker Out, ki po nastopu na Evroviziji iz slovenske preraščajo v vseevropsko senzacijo. Potem ko so obnoreli vse od Irske do Hrvaške, se bodo med svojo poletno turnejo pomudili tudi v Mariboru, kjer obljubljajo vroč večer.

Joker Out Foto: EBU/Sarah Louise Bennett

Na isti vroč večer pa jim bodo konkurenco v Ventrinjskem dvoru delali Autsajderji, zasedba, ki je s svojim stand up nastopom navdušila že lani in se letos vrača z istimi člani. To so "prva šunka Pohorja" Filip Flisar, "najboljši raper med keramičarji" 6pack Čukur, samooklicani bankster, sicer pa predsednik uprave NKBM John Denhof, žametni glas Radia City Bor Greiner in nogometni upokojenec Marcos Tavares.

V nedeljo se bodo z glavnega odra festivala Lent razlegale pesmi upora in svobode, v goste namreč prihaja tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič. Zbor šteje približno šestdeset članov, repertoar pa obsega revolucionarne, delavske in narodne pesmi, ki jih zbor izvaja v različnih jezikih.

Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič Foto: Arhiv organizatorja

V nedeljo bo na festivalu Lent gostoval tudi ulični festival Ana Desetnica, v okviru katerega se bo v mestnem parku, po ulicah in na Trgu svobode odvil RAIL2DANCE4UKREP2023, festival sodobnega plesa v organizaciji Plesnega teatra Ljubljana.

Celoten program festivala Lent ta konec tedna in preostale dni najdete tukaj.

