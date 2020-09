Tako je videti gledališka predstava za gluhe #video

Pretekli teden so v Kopru na prostem priredili gledališko predstavo Norčije v spalnicah, ki morda na prvi pogled ni bila nič drugačna od preostalih predstav, a bila je zares posebna. Ker je bila na odru ves čas prisotna tudi tolmačka za gluhe, so si jo namreč lahko ogledali tudi gluhi in naglušni.

Že drugo leti pri nas poteka projekt Gledališki tolmač, katerega sponzor je banka NLB in katerega namen je gledališče približati gluhim. Leta 2019 je v projektu sodelovalo sedem gledališč, kretali so osem predstav. V gledališče so na ta način privabili več kot 50 odstotkov vseh gluhih v Sloveniji. Letos pri projektu sodeluje že 12 gledališč.

Ena od predstav, ki je bila kretana in so si jo z veseljem ogledali tudi gluhi gledalci, je bila predstava z naslovom Norčije v spalnicah, ki je pretekli teden potekala v Kopru na prostem, pripravilo pa jo je Gledališče Koper. Odziv gluhega občinstva je bil velik, prav tako navdušenje ob tem, da se lahko končno tudi gluhi kulturno udejstvujejo. Med gluhimi obiskovalci predstave je bila tudi gospa Darja Mujkanović, ki je dejala, da je bila tokrat prvič na ogledu kretane predstave in da je to res velik doprinos k skupnosti gluhih.

V predstavi Norčije v spalnicah so tokrat lahko uživali tudi gluhi gledalci. Foto: Gledališče Koper/Jaka Varmuž

A tolmačiti celotno gledališko predstavo ni mačji kašelj, je povedala tolmačka za gluhe Natalija Spark, ki sodeluje pri projektu Gledališki tolmač in ki je kretala že kar nekaj predstav. "Vsekakor je tolmačenje gledališke predstave neki nov izziv za tolmača. Pri predstavi namreč ne gre zgolj za kretanje, ampak moraš imeti tudi malo igralske žilice. Tukaj je še posebej pomembna mimika in pa to, da se znaš vživeti v vsako vlogo na odru," je povedala Natalija.

Tolmačenje predstave je velik izziv tudi zato, ker se mora tolmač naučiti oziroma vživeti v prav vse vloge na odru. Če se torej posamezen igralec v igri nauči le eno, svojo vlogo, mora tolmač prevzeti vse vloge, kar vsekakor ni lahko delo, je dejala režiserka Lada Orešnik, ki gledališke predstave za slišeče preliva v znakovni jezik. "Odziv gluhega občinstva je krasen, ker zdaj vidijo profesionalne igralce na odru, hkrati pa predstavo zdaj zares razumejo, saj je pretolmačena v znakovni jezik," je dodala režiserka.

Izjave režiserke, tolmačke in gledalke ter nekaj utrinkov z gledališke predstave Norčije v spalnicah si lahko v celoti ogledate v videu na vrhu članka.