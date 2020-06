To so pomembni koraki v smer večje finančne samostojnosti gluhih #video

Bančno svetovanje za gluhe in posebne finančne delavnice zanje so nekaj, kar si še pred leti ne bi mogli predstavljati, da bo na voljo. A zdaj tudi tu niso več prikrajšani, saj lahko za svoje finance odslej poskrbijo povsem samostojno.

Nihče od nas si ne predstavlja, kako se človek, ki mora za obisk banke imeti spremljevalca, počuti, še posebno takrat, ko spremljevalec pogovor z bančnim svetovalcem o tako zasebnih zadevah, kot so osebne finance, tolmači v jezik gluhih. Vendar je to še vedno stvarnost številnih gluhih, ki morajo na banko vedno v družbi spremstva bodisi svojcev bodisi tolmača, da lahko uredijo osebne bančne zadeve.

Gluhim na voljo posebno svetovanje preko videoklica

Da bi lahko tudi gluhi povsem sami skrbeli za svoje finance in bili finančno dobro podkovani, so pri banki NLB pred dvema letoma začeli ob sredah organizirati bančno svetovanje za gluhe. To poteka preko videoklica, na njem je poleg bančnega uslužbenca prisoten tudi tolmač za gluhe, ki v znakovnem jeziku pokaže vse potrebno.

"Za zdaj je tako, da smo tolmači ob sredah prisotni v kontaktnem centru. In vedno več gluhih se navaja na to možnost, da jim ni treba iti več na banko z nekom, temveč da lahko preprosto pokličejo preko videoklica in sami uredijo vse potrebno," pojasni tolmačka Natalija Spark, ki sodeluje pri posebnem projektu, s katerim želi NLB pomagati gluhim in poskrbeti za njihovo finančno opismenjevanje ter neodvisnost.

Na finančni delavnici predstavlja vez med predavateljico in obiskovalci tolmačka za gluhe, ki predavanje kaže v znakovnem jeziku. Foto: Bojan Puhek

Finančne delavnice za gluhe dobro sprejete

Pri banki NLB so naredili še korak dlje. Že lani so organizirali prvo delavnico finančnega opismenjevanja za gluhe in naglušne, v tem mesecu pa že drugo. "Prvo delavnico smo organizirali pri nas v Centru inovativnega podjetništva, ki mu s kratico rečemo CIP, in odziv je bil zelo velik. Zato smo se odločili letos pripraviti še eno, in sicer na temo varčevanje za življenje," pove vodja delavnice Petra Lunder.

Delavnica za gluhe in naglušne je prilagojena, dodaja sogovornica. Treba je predavati počasneje, da tolmačka lahko sledi, tudi velikost črk na računalniški predstavitvi mora biti večja, saj prisotni spremljajo tako tolmačkin znakovni jezik kot tudi projekcijo.

"Pred prvo delavnico sem imela kar precej treme, ker nisem vedela, kako bo. Ali bo dober odziv ali ne. In moram reči, da je bilo krasno, na koncu so imeli ogromno vprašanj, kar uro in pol smo se po končanem predavanju še pogovarjali s pomočjo tolmačke. Tisti, ki so prišli, so namreč želeli izkoristiti možnost, da me povprašajo, kar jih zanima, ker sicer te možnosti prej niso imeli. Zato smo se že takoj po koncu prve delavnice odločili, da zagotovo pripravimo še kakšno," pripoveduje Lundrova.