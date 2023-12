Slovenski arhitekti slavili na Balkanskem arhitekturnem bienalu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na letošnjem Balkanskem arhitekturnem bienalu so slovenska dela dobila prvo nagrado kar v treh kategorijah, in sicer v kategorijah arhitektura, interier in najboljši odgovor na temo bienala. Poleg treh glavnih nagrad so slovenska dela prejela še šest drugih nagrad in priznanj. Skupno je skoraj tretjina nagrad in priznanj pripadla slovenskim delom.

Prve nagrade v kategorijah arhitektura, interier in najboljši odgovor na temo bienala so prejele novogradnja bazenskega kompleksa v Češči vasi, prenova objekta Litostrojska 56 oziroma L56 ter objekt Vrtec Bohinj. Po mnenju poznavalcev je uspeh slovenskih del na Balkanskem arhitekturnem bienalu dodaten dokaz, da je slovenska arhitekturna produkcija napredna in kakovostna tudi na mednarodni ravni.

V kategoriji arhitektura je prvo nagrado prejela novogradnja bazenskega kompleksa v Češči vasi avtorjev arhitekturnega biroja Enota. Oblikovanje bazenskega kompleksa z zahtevno konstrukcijo je v tem primeru reducirano na veliko, lebdečo streho. Nosilna betonska konstrukcija je preprosta in racionalna, zunanja pojavnost pa reinterpretira tradicionalno skodlasto streho.

V kategoriji interierja je prvo nagrado prejela prenova objekta Litostrojska 56 oziroma L56. Biro Vidic Grohar Arhitekti je zasnoval revitalizacijo nekdanje industrijske hale in jo prenovil v prostor za dogodke s preprostim zlaganjem barvanih opečnatih zidov. Ta prenova je pokazala način, kako racionalno in učinkovito iz propadle industrije ustvariti nove priložnosti. V tem objektu bo v času prenove gostovala ljubljanska Drama.

Nagrajena prenova objekta Litostrojska 56 Foto: Vidic Grohar Arhitekti

V kategoriji najboljši odgovor na letošnjo temo bienala, ki je bila nazaj h koreninam, je žirija prvo nagrado podelila objektu Vrtca Bohinj, katerega avtorji so Ana Jerman in Janja Šušnjar (ARREA) ter Sofia Romeo Gurrea-Nozaleda in Miguel Sotos Fernandez-Zuniga (KAL A). Vrtec, ki svojo pojavnost gradi na reinterpretaciji slovenske ruralne arhitekture, je obenem tradicionalen, a popolnoma sodobno izčiščen.

Drugo nagrado v kategoriji interier je prejela odprta knjižnica v OŠ Vič avtorjev ARP Studio. Gre za prefinjen mali poseg v šoli, ki iz nekoč opuščenega hodnika ustvari prostor, kjer se učenci z veseljem zadržujejo ter se srečujejo s knjigami, medtem ko prehajajo med razredi.

Drugo nagrado v kategoriji urbanizma je prejela brv v Irči vasi avtorjev Jereb in Budja. Tretjo nagrado v kategoriji najboljšega odgovora na temo bienala je prejelo nadkritje ostalin Žičke kartuzije arhitekturnega biroja Medprostor, ki s pomično streho in prefinjenim posegom revitalizira ostaline ene najpomembnejših cerkva na Slovenskem.

Vrtec v Bohinjski Bistrici je obveljal za najboljši odgovor na temo letošnjega bienala, ki je bila nazaj h koreninam. Foto: Arrea in KAL A

Priznanji sta prejela še projekt Podzemni wellness (Kosi in partnerji) ter Revitalizacija Stare steklarske na Ptuju (Elementarna). Priznanje je prejela tudi revija Outsider za vzpostavitev in vodenje Centra za gradnjo z zemljo, kjer na participatoren način proučujejo možnosti gradnje sodobnih objektov s starodavno tehniko zbite (butane) zemlje.

Balkanski arhitekturni bienale je prireditev, ki jo vsaki dve leti organizira fundacija v Beogradu s podporo beograjskega mestnega muzeja in srbske fakultete za arhitekturo. Pri organizaciji bienala sodelujejo selektorji iz osmih držav – poleg Slovenije še iz Romunije, Bolgarije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Črne gore in Albanije. Selektorji izberejo najboljša dela, nastala v posamezni državi v zadnjih letih, ter jih povabijo k razstavljanju na bienalu.

Med razstavljenimi deli mednarodna žirija izbere zmagovalce v petih kategorijah – arhitektura, urbanizem, interier, nerealizirani projekti in najboljši odgovor na temo bienala.

