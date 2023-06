S Poletno nočjo bodo proslavili letošnjo 75-letnico Tomaža Domicelja, ki je v slovenski zabavni glasbi pustil pečat kot kantavtor, pisec besedil in prevajalec. Na svoji poti je nastopil tudi na festivalu Slovenska popevka, na tradicijo katere je uglašen koncert Poletne noči.

Kako Domicelj zveni v izvedbi Alenke Godec ali Jana Plestenjaka?

Kot je ob predstavitvi programa povedal Patrik Greblo, je ideja za koncert zorela več let, na njem pa bo prvič nastopilo tako veliko število solistov, predstavnikov domače glasbe, ki jih bodo spremljali Simfonični orkester, Big Band in mladinski pevski zbor RTV Slovenija.

Tomaž Domicelj Foto: Mediaspeed

Na programu bo 22 njegovih skladb, ki jih bodo v pretežno novih aranžmajih odpeli Alenka Godec, Dominik Kozarič, Gojmir Lešnjak - Gojc, Jan Plestenjak, Nina Pušlar, Nuška Drašček in drugi.

Slovo Miše Molk od televizije

75 let in 57 let na sceni sta zanimivi številki, je povedal Domicelj in dodal, da na odru ne bo najstarejši, saj bo nastopil tudi Alfi Nipič. Na programu se bodo prepletale skladbe od 70. let, ko je na sceno prodrl kot kantavtor, do leta 2005. Večina jih bo zazvenela v obliki, ki še ni bila slišana niti na ploščah niti na koncertih ali na televiziji. Koncert bo vodila Miša Molk, kar bo po Domiceljevih napovedih obenem njeno slovo od televizije.

Poletno noč bo vodila Miša Molk. Foto: STA/Katja Kodba

Dva dneva po odprtju bo v Križankah sledila scenska kantata Carmina Burana na glasbo Carla Orffa v koreografiji Edwarda Cluga. Ta jo je označil za paradnega konja Opere in baleta SNG Maribor, saj v njem nastopajo člani vseh hišnih ansamblov. Približno 140 izvajalcem na odru bo dirigiral Simon Krečič.

V Ljubljano prihaja zagrebška uspešnica

Približno enako število izvajalcev bo oder Križank zasedlo tudi v začetku julija, ko bo tam s štirimi predstavami Lepotice in zveri gostovalo Gledališče Komedija iz Zagreba, ki na ljubljanskem festivalu sodeluje od leta 1954, tokrat s svojo največjo in najdražjo produkcijo doslej. Predstavo si je v Zagrebu ogledalo več kot 30 tisoč ljudi, v Ljubljani pa bo prvič postavljena zunaj Hrvaške, in sicer 3., 4., 6. in 7. julija.

Foto: arhiv Festivala Ljubljana

Romantično-fantazijski muzikal je nastal po Disneyjevi klasiki v režiji in koreografiji Lea Mujića. Glavni vlogi interpretirata tudi Buga Marija Šimić in Igor Drvenkar, ki sta prepričana, da bodo v Ljubljano prinesli del "broadwayskega in disneyjevskega šarma".

Pred tem bo v zadnjem junijskem tednu na festivalu ponovno gostovala španska gledališka skupina La Fura dels Baus, ki bo z umetniškim vodjem in režiserjem Carlusom Padrisso najprej pripravila svetovno premiero predstave Biti ali ne biti, v kateri prek spoja interaktivnega gledališča in avdiovizualnih vsebin raziskujejo današnje občutke strahu in nelagodja. Uprizorila bo še predstavo Pastorala za planet po navdihu Beethovnove Pastoralne simfonije in v prepletu z glasbo drugih skladateljev.

V tem mesecu se bosta v festival vključila še Mini teater s predstavo Kdo se boji Virginie Woolf? v režiji Ivice Buljana v Križevniški cerkvi ter novomeški Anton Podbevšek Teater, ki bo z režiserjem Janezom Bergerjem v domačem okolju Galerije Božidarja Jakca v Kostanjevici na Krki uprizoril predstavo Zamaknjenost Lol V. Stein po romanu Marguerite Duras.