Podari smeh, veselje in špas!

Oglasno sporočilo

Čas, da podarimo špas!

Ne glede na vse pridevnike, ki si jih je prislužilo letošnje leto 2020 – posebno, smešno, žalostno, nenavadno, strašljivo, zaporniško, nedružabno … drži dejstvo, da ga zaključujemo z velikim primanjkljajem dobre volje, smeha, pristne osebne povezanosti in veselja ob druženju vseh vrst in oblik. Zato so vstopnice za ogled popularnih komedij v letu 2021 zelo PRAVO DARILO!

Ranko Babić (na sliki) je za vlogo v komediji Kriza srednjih let prejel priznanje za najbolj priljubljenega igralca v sezoni 2019/2020.

Manjka nam SMEH! Že dolgo ne tako zelo kot letos.

To, da je smeh zdrav, so nas naučili že zelo zgodaj, a bolj, ko odraščamo, manj se smejimo. Pa bi se dejansko morali več! Smeh sprošča, povezuje, razbremenjuje, ustvarja 'proizvodnjo' hormonov sreče (serotonina, dopamina in endorfina; prvi je hormon sreče, drugi dobre volje in tretji zadovoljstva). Hormone sreče poleg svežega zraka, gibanja, sonca in nežnosti najlažje aktiviramo s SMEHOM. Smeh pa nas prav nič ne stane! Letos so nam druženja odvzeta, ampak nič zato, v letu 2021 SE BOMO SMEJALI NAPREJ!

Vsestranska igralka Tina Gorenjak, ki jo spremljate tudi v seriji Najini mostovi, je letos s Špas teatrom ustvarila novo komedijo VEČNO SAMSKA – darilne vstopnice za predstavo so že na voljo v darilnem programu.

Nad primanjkljaj smeha s ŠPASNIMI DARILI: komedijami in zabavnimi pozornostmi.

Hitro in enostavno do pravih daril za vse, ki jih imate radi!

Podarite svojim najljubšim osebam, kar si najbolj želijo: smeh, veselje dobro voljo, sprostitev … Špas, skratka!

Darilne VSTOPNICE za ogled komedij so PRAVO DARILO! Razveseljujejo, osrečujejo, nasmejijo! So pravo darilo za vsakogar: mame, očete, sinove, hčere, brate, sestre, prijatelje, strice, tete, sodelavce, partnerje, poslovne partnerje, znance, sosede … za vsakogar! Če izberete uspešno komedijo, kot so komedije Kriza srednjih let, Avdicija, Večno samska, Erotika po Emeršiču, Ljubezenske prevare … izberete PRAV!

Če želite, da bo vaše božično-novoletno obdarovanje še bolj zabavno, lahko podarite ali obdaritev popestrite še s simpatičnimi, praktičnimi darili iz Špas teatra. Paketi vsebujejo zabavne knjige, ki jih je napisal Kamenko Kesar, in tudi novo dišavo Rebeke Dremelj Differo by Nepremagljiva. V spletni trgovini lahko izberete:

SPLOŠNE DARILNE VSTOPNICE,

DARILNE PAKETE za izbrane komedije,

ŠPASNE KARTICE (s prednaloženo vrednostjo po vaši izbiri),

KOMPLETE izdelkov za še več smeha in zabave (VSTOPNICA, KNJIGA, PARFUM, SKODELICA)

NAMIZNI KOLEDAR s citati igralcev Špas teatra (zabavni in polni optimizma!),

UGODNE SKODELICE in PREDPASNIKE z zabavnimi citati iz predstav.

Da boste svoje načrte za obdarovanje kar najhitreje uresničili, imate na voljo VELIKO MOŽNOSTI! Darilne vstopnice in druga darila lahko naročite v udobju doma, pisarne oziroma jih kupite na številnih prodajnih mestih, ko ste na poti.

5 hitrih, priročnih in ENOSTAVNIH NAČINOV NAKUPA ŠPASNIH DARIL:

1. NOVOST – SPLETNA TRGOVINA ŠPAS TEATER, kjer vam nudijo DOSTAVO NA DOM. Vse uredite v udobju doma (naročilo, plačilo in prevzem)!

2. NOVOST – DARILNE VSTOPNICE, ki si jih zdaj lahko NATISNETE DOMA ali v PISARNI.

3. Bencinski servisi PETROL, kjer lahko kupite DARILNI BON Špas teatra NA POTI. Na voljo na več kot 300 bencinskih servisih po Sloveniji!

4. Eventim.si - DARILNE VSTOPNICE lahko kupite na vseh prodajnih mestih Eventima.

5. Stojalo SELECT BOX – kartice s prednaloženo vrednostjo, ki jih kupite na blagajnah: centrov Mercator, Interspar, Pošte Slovenije, Big Banga, 3dva trafikah – NA VEČ KOT 100 PRODAJNIH MESTIH!

Veliki Charlie Chaplin, ki je zelo dolgo zasedal prestol kralja komedije, je po desetletjih ustvarjanja in dolgega življenja dejal: "Dan brez smeha je izgubljen dan."

Zato dobrodošli prihodnje leto v najbolj nasmejano gledališče, Špas teater. Tisti, ki gledališče in komedije najbolj pogrešate, vabljeni na omrežja Facebook in Instagram, kjer vas ekipa Špasovih igralk in igralcev v okviru akcije ŠPASNI ADVENT vsak dan razveseljuje in obdaruje – pridružite se in sodelujte v nagradni igri za darilne vstopnice in druga darila.

Vsi ustvarjalci, igralke in igralci voščijo bralcem ZDRAVO IN NASMEJANO LETO 2021 z besedami zahvale: "Hvala, ker z vsakim nakupom vstopnic podpirate slovensko kulturo, gledališče, Špas teater, ustvarjalce predstav – našo prihodnost."

"Pa radi se imejte in veliko se smejte!" kot rečemo v Špas teatru.

Naročnik oglasnega sporočila je Špas teater.