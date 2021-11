Pet umetnikov o Mumetnosti

Oglasno sporočilo

Kako je nastala Mumetnost?

Na kmetiji Na Kalu v Idrijskih Krnicah družina Strel skrbi za čredo krav, ki se prosto in svobodno pasejo po njihovih pašnikih. Pet krav iz črede – Liska, Šipka, Bora, Siva in Droha – je bilo izbranih za ta inovativen umetniški projekt. Njihove ovratnice so bile opremljene z GPS-sledilniki, ki so vsako uro javljali točno lokacijo krave na pašniku. Iz tega je sledil natančen izris poti mumetnic, ki so ga kasneje za svoj navdih uporabili izbrani umetniki.

Kako so umetniki interpretirali kravje poti?

Z interpretacijo kravjih poti se je spopadlo pet umetnikov – Alja Horvat, Natan Esku, Nenad Cizl, Mitja Ficko in Vida Igličar.

Alja Horvat

Alja Horvat se ukvarja z oblikovanjem. Že od mladih nog se spominja, da je veliko ustvarjala in si želela, da bi to počela v življenju. Zelo pomembno odlikovanje za mlado oblikovalko je Forbesova uvrstitev na lestvico 30 under 30. "Navadno dobim določene informacije za projekt, tu pa sem zdaj dobila pot krave, ki me je morala navdihniti. To se mi je zdelo zelo zanimivo. Ni mi bilo najbolj jasno, ampak zdelo se mi je zelo zanimivo," razlaga umetnica. O svoji interpretaciji pravi: "Zamislila sem si, da je vsak dan ena barva, in vsaki barvi izbrala en tip rožice. Potem pa je vsaka rožica imela isto barvo. Na končanem delu se vidi, kje je bila kravica kateri dan."

Natan Esku

Natan Esku je ilustrator in ustvarja na različnih področjih – slikarstvo, kiparstvo, ilustracija, dizajn, fotografija. Prva misel, povezana s projektom, je bila, da mu je ta zelo simpatičen in pisan na kožo. Ko je zagledal prvi vzorec kravje poti, je takoj našel povezavo med likovnostjo, matematiko in geometrijo. O ustvarjalnem procesu je povedal, da je "poskušal pozabiti na likovnost in se osredotočiti malo bolj na neko zgodbo črt, presečišč, kjer se je krava pasla". Razlaga, da rdeče oblike predstavljajo del, kjer se je krava največ gibala, oranžen del, kjer se je malo manj gibala, rumen, kjer se je še manj, ter bela in modra barva del, kjer se je krava najmanj gibala. Podobno je tudi z gostoto elementov – tam, kjer se je krava največ gibala, jih je največ, najmanj pa je tam, kjer se je najmanj gibala.

Nenad Cizl

Nenad Cizl se v osnovi ukvarja z grafičnim oblikovanjem, ilustracijo, deloma pa tudi s slikanjem. Kot nekdo, ki je delal v marketingu, je naletel na 1001 idejo. Ta ga je prepričala z vsemi koordinatami, višino, širino, dolžino – vsem, kar daje temu projektu tridimenzionalnost. O ustvarjanju svojega umetniškega dela pravi: "To, da se krave pasejo na pašnikih, se mi ni zdelo dovolj referenčno, da bi znal postaviti zgodbo. Koordinatni sistem je zastavljen in je osnova za sliko ter se podreja temu, kar bo naslikano. To pomeni, da bo narava prekrila ta koordinatni sistemi in bo na koncu vseeno zmagala. Linijski premiki so me spodbudili k temu, da zgodbo prikažem glede na ta grafični prikaz. Zadnji sloj predstavljajo krave oziramo pot krave, ki bo vkomponirana kot neka sled, iz vrvice in bo interpretacija digitalnega zapisa poti."

Mitja Ficko

Mitja Ficko je slikar, ki je rad neprestano presenečen in v iskanju absolutne svobode. "Ideja projekta je fantastična – konceptualno, marketinško in inovativno. Ni bilo samoumevno iz poti krav delati ilustracije, ampak iz tega lahko naredimo marsikaj. In polje marsičesa je tisto, ki me zanima." Razlaga, da je bila njegova prva asociacija graf borznih vrednosti. "To niso krave, sem si mislil, to je prostorski plan, asociacija na tlorise parcel, ki so med seboj povezani, in krava v odhodu, ki gre dat mleko."

Vida Igličar

Vida Igličar je ilustratorka. Ideja projekta ji je zelo blizu, saj ji je zelo všeč narava, zelo so ji všeč živali, življenje v naravi. Rada ustvarja digitalno, saj ji to daje veliko svobode pri izbiri barv, ki jih lahko subtilno spreminja. Pri ustvarjanju tega dela jo je najprej zaustavila misel, da so linije preveč ostre glede na njen mehkejši slog. "Na prvi pogled so mojo pozornost vzbudile pike in nisem vedela, kaj so. Pomislila sem, da mogoče tu počivajo, in to me je pritegnilo. Torej bolj kot črte so me pritegnile pike, ko počivajo." O svoji sliki pravi: "Te postanke vmes sem spremenila v marjetice, vmes naredila črte. Glavni motiv pa je v bistvu oseba, ki riše to pot. Skratka to je to, združenje tega stika z naravo in ustvarjanja."

Mumetnost je umetniški projekt, ki poveličuje svobodo in pristnost. Tako pri kravah kot pri ljudeh. Razstava bo na ogled od 8. novembra do 6. decembra 2021 v galeriji EX Arte na Židovski ulici v Ljubljani, od 12. novembra pa tudi virtualno na www.mumetnost.si. Paša za oči. Vstop je prost.

Naročnik oglasnega sporočila je LJUBLJANSKE MLEKARNE D.O.O.