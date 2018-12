Najbolj slavna božična pesem praznuje 200 let

Svetovna znana pesem Sveta noč, blažena noč nocoj beleži 200 let, odkar so jo prvič zapeli na božič leta 1818 v cerkvi sv. Nikolaja v avstrijskem Oberndorfu severno od Salzburga. Skladba je postala stalnica božičnih praznovanj, pojejo pa jo v 300 jezikih in dialektih, celo Inuiti ter južnoafriško pleme Zulu.

Zasluga, da je pesem, ki poudarja sporočilo miru, prvič zazvenela v Oberndorfu, gre kaplanu Josephu Mohru. Ta je zaprosil učitelja Franza Xaverja Gruberja, ki je v Arnsdorfu nadomeščal organista, da na njegovo pesem spiše primerno melodijo za dva glasova z zborom in, ker so bile orgle pokvarjene, za kitarsko spremljavo.

Najprej so jo širili potujoči pevci in trgovci

Čez avstrijske meje je skladba segla po tem, ko so jo v svoj repertoar vključili potujoči pevci, ki so nastopali po Evropi in drugod v inozemstvu, tudi v ZDA. Prav tako naj bi k njeni širitvi pripomogli trgovci, ki so zaslužek iskali na tujem. Prva angleška različica pesmi Sveta noč, blažena noč je bila zabeležena sredi 19. stoletja, odtlej pa so skladbo širili še krščanski misijonarji.

V Oberndorfu ob jubileju pričakujejo šest tisoč obiskovalcev

Na predbožični večer vsako leto k cerkvi v Oberndorfu priroma med tri in štiri tisoč ljudi. Ob nocojšnji obletnici pa so napovedali prav poseben dogodek, na katerem po napovedih mestne turistične organizacije pričakujejo okoli šest tisoč obiskovalcev.

Avstrijska zvezna dežela Salzburg je že ob začetku letošnjega leta napovedala, da bo obletnico izkoristila za to, da bi se še bolj mednarodno uveljavila kot dežela, iz katere pesem izvira.

Po 200 letih še muzikal Moja sveta noč

V središču obeleževanja je razstava Sveta noč v devetih krajih, povezanih s pesmijo. Svoje poglede nanjo so s svojimi muzeji prispevali Arnsdorf, Oberndorf, mesto Salzburg, Hallein, Wagrain, Mariapfarr, Hintersee, Hochburg-Ach v Zgornji Avstriji in Fügen na Tirolskem. Na ogled je še do 3. februarja.

Salzburško deželno gledališče pa je k obletnici prispevalo tudi muzikal Moja sveta noč. Glasbo podpisuje skladatelj John Debney, besedilo pa Hannah Friedman.