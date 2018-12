Kristjani v pričakovanju rojstva Jezusa Kristusa

Evangeličanski škof Geza Filo bo božično bogoslužje opravil popoldne v evangeličanski cerkvi Primoža Trubarja v Ljubljani.

Slovesno bogoslužje v vatikanski baziliki sv. Petra, ki ga bo vodili papež Frančišek, se bo začelo že ob 21.30 uri. Tradicionalna polnočnica pa bo tudi v Betlehemu, kamor so se v teh dneh zgrnile množice turistov.

Božič je eden izmed največjih krščanskih praznikov, saj kristjani verujejo, da je z Jezusovim rojstvom na svet prišel odrešenik. Na njegovo rojstvo se pripravljajo v adventu, ki naj bi ga zaznamovala molitev, dobra dela in tiho pričakovanje v krogu družine.

Cvikl: Vzemite si čas drug za drugega

V letošnji božični poslanici je mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl zaželel, da bi ob prazniku začutili božjo ljubezen in veselje do življenja, posebej tisti, ki božič praznujejo kot družinski praznik. "Vzemite si čas drug za drugega: starši za otroke, otroci za starše in stare starše ter vsi za sorodnike," je pozval. Po besedah Cvikla je božič vabilo, "da odpremo svoja srca Bogu in ljudem okoli sebe, še posebej ubogim, bolnim in osamljenim".

Evangeličanski škof Geza Filo pa je opozoril na vse večjo brezobzirnost okolja, v katerem živimo, in na to, da so v takem okolju mnogi izgubili upanje. Slednjim in vsem ostalim je zaželel, da bi v sporočilu božiča našli novo upanje in da bi se njihov strah spremenil v veselje. Zaželel si je tudi več sodelovanja in pozitivizma.