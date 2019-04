Na Gorenjskem ohranjajo običaj sekanja pirhov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sekanje je postalo priljubljeno šele v devetdesetih letih, in to tako zelo, da so velikonočne igre s pobarvanimi jajci vpisane kar v register ljudske dediščine. Za ohranjanje teh običajev najbolj skrbijo na Gorenjskem.