Koncert se bo začel z maršem Constanze Geiger in končal z valčkom Svobodne misli Josephine Weinlich-Ammann.

Pod idejo in koncept prvega novoletnega koncerta skladateljic se podpisuje avstrijska muzikologinja in novinarka Irene Suchy, ki bo dogodek tudi vodila. Glasbeno vodstvo je v domeni Ursule Erhart-Schwertmann, ki je za koncert prispevala valček.

Pripravili so tudi aplikacijo MusicaFemina

"Želimo, da bi končno in malo hitreje, kot to dopušča ozaveščenost javnosti, izvedli vsa dela žensk, ki so v času očeta in sina Johanna Straussa skladale valčke, koračnice in polke. Bile so skladateljice, vodje orkestrov, aranžerke in podjetnice," je pojasnila Suchyjeva in dodala, da vse te ženske "po ugledu in poslovni žilici ter po kakovosti svojih skladb nikakor niso bile nič slabše od moških tedanjega časa".

V preddverju dvorane bodo na dan koncerta predvajali film o domovanjih in delovnih mestih sodobnic Johanna Straussa. Pripravili so tudi aplikacijo MusicaFemina, ki "prikazuje lokacije nastopov, šole, domove in delovna mesta skladateljic valčkov".

"Na glasbenem področju je še vedno premalo žensk, ki so v ospredju, bodisi kot glasbenice, skladateljice in dirigentke bodisi kot organizatorke. Kvalificiranosti in talentov pa ne manjka," je povedala ravnateljica koncertne dvorane Ehrbar Cathrin Chytil.

