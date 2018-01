Marko Mandić in Leja Jurišić na odru kar šest ur

Oglasno sporočilo

Foto: Petra Veber

Konec januarja bodo v ljubljanskem Kinu Šiška poleg slovenske premiere dokumentarnega filma o Chrisu Burdenu, eni največjih ikon performansa, gostili tudi premiero performansa v trajanju Skupaj. V njem bo vrhunski performerski dvojec Leja Jurišić in Marko Mandić nastopal kar šest ur.

Idejo za sodelovanje med priznanim gledališkim in filmskim igralcem Markom Mandićem ter plesalko in koreografinjo Lejo Jurišić je dobila piska Semira Osmanagić, ki je prav z njima v mislih napisala besedilo Moje telo. Njun prvi skupni avtorski projekt, ki ga s sodelavci pripravljata že od decembra leta 2016, je za oba ustvarjalca najzahtevnejši projekt do zdaj.

Foto: Matija Lukić

Leja Jurišič je zadnja jugoslovanska državna prvakinja v športni gimnastiki, diplomirana pravnica, debitirala je s predstavo R’z’R (2005), ki je prejela posebno nagrado žirije na Gibanici. Deluje kot solo ustvarjalka (Balet upora, 2012), v ustvarjalnih tandemih (s Tejo Reba je soavtorica dueta Med nama, 2009; Zofa, 2011; Druga svoboda, 2013) in kot koreografinja. Skupaj s Tejo Reba je prejemnica nagrade Ksenije Hribar 2013 za perspektivni koreografinji, v istem tandemu pa je tudi del newyorškega Online Biennala (Life After Conceptual Art, 2013). Sodelovala je v predstavi Tima Etchellsa in skupine Forced Entertainment.

Marko Mandić je gledališki in filmski igralec, ki od leta 1998 deluje v ansamblu ljubljanskega SNG Drama. Študijsko se je izpopolnjeval na The Lee Strasberg Theatre Institute v New Yorku in v HB Studiu. Prejel je študentsko Prešernovo nagrado, Severjevo nagrado, Borštnikove nagrade za dramsko igro v letih 2002, 2007, 2008 in 2009 ter nagrado Prešernovega sklada leta 2009. Leta 2007 je bil izbran za Shooting Stars na Berlinalu.

Foto: Matija Lukić

Tako Jurišićeva kot Mandić sta med ljubitelji slovenskega gledališča poznana kot tista, ki želita premikati meje. Tokrat sta se osredotočila na vprašanje, ki si ga je vsakdo izmed nas zastavil ničkolikokrat – kaj pomeni in kako biti skupaj. Večina ob tem pomisli na isti prostor ob istem času, Jurišićeva in Mandić pa želita razmišljati, kaj je treba v ta odnos "skupaj" investirati. Vprašanje obračata vase: zakaj hočem biti skupaj (z njim/njo), kako vzdržati skupaj, kaj narediti (s sabo), da bo "skupaj" uresničenje presežka (mene), kako se izmakniti hierarhiji moči (kajti to ni skupaj) … In ne nazadnje: kako ta "skupaj" vzpostaviti v performativnem času in prostoru gledalca.

Svojo interpretacijo bosta v performansu, polnem gibov in glasbe, predstavila 27. januarja na premieri v ljubljanskem Kinu Šiška. Kot pravita ustvarjalca, se dolžine predstave obiskovalci ne smejo ustrašiti – med performansom bo mogoče oditi in se vrniti v dvorano, seveda pa si želita, da bi bili obiskovalci z njima skozi ves performans.