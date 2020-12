Lutkovno novoletno darilo Ljubljani #foto

Opoldan je Lutkovno gledališče Ljubljana v uporabo predalo leta 2019 urejeno Lutkarsko pot na Ljubljanski grad, zdaj na novo opremljeno s ptičjimi krmilnicami in gnezdilnicami ter z liki iz živalskega in domišljijskega sveta. Darila gledališča opozarjajo na usodno povezanost človeka z naravo in nevarnost nepremišljenega izkoriščanja le-te.

Spodnji del Lutkarske poti, ki povezuje gledališče z Lutkovnim muzejem, je zdaj opremljen s krmilnicami in gnezdilnicami za ptice, ograje pa krasijo liki iz živalskega ter domišljijskega sveta, kar bo otrokom polepšalo pot na grad in omogočilo lažje opazovanje ptic, so sporočili iz Lutkovnega gledališča Ljubljana.

Likovne podobe so delo ilustratorke Zale Kalan, ki je v gledališču zaposlena kot lutkovna restavratorka in konservatorka. Nekatere živali in domišljijski liki so del predstav Lutkovnega gledališča Ljubljana, druge pa za zdaj zgolj burijo domišljijo ter se morda znajdejo v prihodnjih zgodbah in predstavah.

Foto: Miha Fras

"Jasno je, da moramo spremeniti svoj odnos do okolja"

"V zadnjih letih je vse bolj očitna usodna povezanost človeka z naravo. Nepremišljeno izkoriščanje narave je marsikje povzročilo nepopravljivo škodo in tega se vse bolj zavedamo, ker je ogroženo preživetje človeka – še posebej prihodnjih rodov. Nedvoumno jasno je, da moramo spremeniti svoj odnos do okolja," so prepričani v gledališču.

Lutkovno gledališče Ljubljana v svojem delu že vrsto let večplastno naslavlja to problematiko – od trajnostne uporabe materialov za predstave do vsebin, s katerimi predstave naslavljajo občinstvo. Leto 2020 sta tako zaznamovali premieri v režiji Tina Grabnarja – predstavi Nebo nad menoj in Tihožitje –, ki naslavljata občinstvo različnih starosti s tematiko človekovega odnosa do okolja.

Foto: Miha Fras

Prvi korak k zavedanju in spoštovanju našega okolja je opazovanje in spoznavanje narave okrog nas, so zapisali pri gledališču.

Ker se Ljubljana ponaša z visokim deležem zelenih površin, med drugim z Grajskim gričem, ki meščanom in obiskovalcem mesta omogoča hiter umik iz urbanega vrveža med zelene krošnje, so se v Lutkovnem gledališču Ljubljana v sodelovanju z Društvom Zelenih nadzornikov Ljubljana odločili opremiti Lutkarsko pot z likovnimi elementi, ki povezujejo domišljijski svet s podobami iz narave.

Foto: Miha Fras

Od sinic do detlov

Sprehod od Lutkovnega gledališča Ljubljana do Lutkovnega muzeja na Ljubljanskem gradu je zdaj svojevrstno doživetje, posvečeno lutkovnim umetnikom, ki so z gledalci že delili ali pa še bodo svoje domišljijske svetove, hkrati pa omogoča opazovanje različnih vrst ptic, ki domujejo na tem območju.

Sprehajalci najpogosteje vidijo veliko sinico, močvirsko sinico, plavčka, brgleza, domačega in poljskega vrabca, liščka, zelenca in velikega detla, so še navedli v gledališču.

Oglejte si še: