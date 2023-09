Ljubljanska operno-baletna hiša v novo sezono z Obrazi življenja

SNG Opera in balet Ljubljana bo z nocojšnjim koncertom opernih in baletnih odlomkov odprla sezono 2023/24. Vodilna misel nove sezone, ki bo znova ponudila štiri operne in dve baletni premieri, bo Obrazi življenja. Z opero La Boheme se bodo spomnili 100. obletnice smrti Giacoma Puccinija, v baletnem delu bo novost z argentinskim tangom.

Operni del sezone bo konec meseca uvedla opereta Franza Leharja Dežela smehljaja, ki na ljubljanskem odru še ni bila izvedena. Umetniški vodja opere Marko Hribernik je k temu kot dopolnilo dodal še komično opero Alojza Ajdiča na libreto Vinka Möderndorferja Miši v operni hiši, ki bo doživela krstno izvedbo.

Kot je povedal na današnji novinarski konferenci, opereta in komična opera na videz nimata veliko skupnih točk, niti glasbeno niti stilno, kljub temu pa so poskušali poiskati določeno dramaturško povezavo. Vsi protagonisti obeh del se po njegovih besedah spopadajo z nekim razpotjem. V režiji Eve Hribernik bo premieri dirigiral Simon Dvoršak.

Druga premiera bo januarja 2024 opera Werther Julesa Masseneta po Goethejevem romanu Trpljenje mladega Wertherja na temo samomora. Močno zgodbo ter strastno in ekspresivno glasbo, kot je delo označil Hribernik, so zaupali kubanskemu režiserju Luisu Ernestu Donasu Gomezu ter dirigentu Ayrtonu Desimpelaereju.

Poseben program ob obletnici Puccinijeve smrti

Obletnico Puccinijeve smrti bodo aprila počastili z opero La Boheme v režiji Frederica Roelsa in pod glasbenim vodstvom Kevina Rhodesa, skladatelja pa se bodo spomnili tudi s ponovitvama Tosce in Madame Buterfly. Zadnja novost v operni sezoni bo maja Mozartova Cosi fan Tutte v postavitvi Alessia Pizzecha in z dirigentom Philippom von Steinaeckerjem. S tem bodo na ljubljanskem opernem odru sklenili trojico Mozartovih oper da Ponte.

Konec oktobra bo po Hribernikovih besedah rezerviran še za oratorijske večere ter "mistično in eterično glasbo" Gabriela Faureja in njegov Rekviem.

Prva baletna premiera v novembru

Prva baletna premiera bo novembra triptih na ritmih Ravelovega Bolera. Umetniški vodja baleta Renato Zanella jo je označil za zelo pomembno predvsem zato, ker gre za visoko umetniško vrednost glasbe in tudi zato, ker bo ljubljanska operna hiša ponovno sodelovala s koreografom Edwardom Clugom. Večer bo sestavljen iz treh delov: sam bo sestavil koreografijo na Bolero in glasbo Igorja Stravinskega, medtem ko bodo plesalci v osrednjem delu plesali na Clugovo koreografijo in glasbo Frederica Chopina. "Pri Boleru gre za odnose, ne samo medčloveške, ampak tudi znotraj same umetnosti," je med drugim poudaril Zanella.

Februarja 2024 bo nato sledila še druga baletna noviteta - tango opereta Maria de Buenos Aires utemeljitelja novega tanga Astorja Piazzolle. Režirala jo bo Yulia Roshina, po napovedih Zanelle, ki bo prispeval koreografijo, pa bo delo združilo vse dele gledališča, od petja in dramskega dela do plesa, ki se bodo med seboj prepletali.

Borba s financami se nadaljuje

Kot je povedal direktor hiše Staš Ravter, se ves čas borijo s financami, da lahko izpeljejo tako zahtevne programe, vendar jim zaenkrat uspeva. Na to kažejo tudi številke o poslovanju, saj so po besedah vodje trženja Janeza Rozmana že približno na 80 odstotkih lanskega vpisa v abonmaje. Kot je še izpostavil, je v njihovi dvorani vse bolj navzoča študentska in dijaška populacija, tokrat pa so na Puccinijevo obletnico vezali še poseben abonma treh predstav.