Letošnje Kurentovanje: več nastopajočih in "nebalkansko" odprtje

S kurentovim skokom v noči na 3. februar se bo v najstarejšem slovenskem mestu začelo letošnje, že 64. Kurentovanje, za katerega si na Ptuju po besedah tamkajšnje županje Nuške Gajšek želijo, da bi bilo vsaj tako, če ne še uspešnejše kot tista v preteklih letih.

Letošnje Kurentovanje prinaša nekoliko spremenjen oziroma osvežen program, poseben poudarek pa so dali pustni soboti, je povedala direktorica Javnega zavoda Ptuj Tanja Srečkovič Bolšec. Za to so se odločili, ker so konci tedna na Ptuju praviloma zelo dobro obiskani, "ljudje želijo spoznati našo dediščino in izkusiti, zakaj je Kurentovanje tako posebno".

Foto: STA

Na pustno soboto bo tako ob 11. uri sobotni pustni korzo s kurenti oziroma koranti, ob 15. uri sledi novost, otroško pustno rajanje, ob 17. uri pa nočni spektakel z ognjeno predstavo, ki so ga do zdaj prirejali ob petkih. Nedeljo bo zaznamovala tradicionalna mednarodna karnevalska povorka.

Seveda pa velja Ptuj obiskati tudi druge dni, že od otvoritvene etnografske povorke, ki bo 3. februarja, nato pa bodo praktično vsak dan sledila druženja za avtohtonimi pustnimi liki. Februarja bo dan kurentovih in korantovih skupin, ko se bo na enem mestu zbralo več kot 500 kurentov in korantov.

Foto: STA

Tudi sicer na Ptuju letos napovedujejo rast številk, na otvoritveni etnografski povorki pričakujejo 2.139 nastopajočih iz 72 skupin, kar je 300 nastopajočih več kot lani. V mednarodni karnevalski povorki pa pričakujejo 2.740 nastopajočih iz 74 skupin, kar je okoli 200 nastopajočih več.

Omenjene kulturno-etnografske dogodke, ki jih prireja Javni zavod Ptuj, bo tudi letos spremljalo bogato koncertno dogajanje, ki ga organizira Radio-Tednik Ptuj pod vodstvom Draga Slameršaka. Ta je lani precej pozornosti javnosti in medijev vzbudil z izbiro izvajalke ob odprtju Kurentovanja, to je bila srbska turbofolk zvezdnica Svetlana Ražnatović - Ceca.

Foto: Mediaspeed

"Organizacije smo se lotili z enako odgovornostjo kot lani in izbrali izvajalce, ki bodo omogočili največ prijetne zabave in vzdušja," je ob predstavitvi dejal Slameršak in pristavil, da so za koncert ob letošnjem odprtju Kurentovanja izbrali "nebalkanske glasbene goste", 2. februarja bosta tako na oder Karnevalske dvorane stopila Luka Basi in Tanja Žagar. Večer pozneje je rezerviran za "balkansko noč" s Sašo Matićem in Daro Bubamaro, 7. februarja prihajajo Petar Grašo in Učiteljice, na pustno soboto pa bodo vzdušje v Karnevalskem šotoru razgreli MI2 in Kingston.