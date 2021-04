Prvo knjigo iz zbirke Pet prijateljev, v izvirniku Famous Five, je angleška pisateljica Enid Blyton izdala leta 1942, v slovenščini pa smo jih začeli prebirati šele v 90. letih. A kljub letom, ki so pretekla od nastanka teh zgodb, je slovenska mladina kar požirala pustolovščine Anne, Dicka, George in Juliana ter psa Tima in se ob tem spraševala, kakšnega okusa je ingverjevo pivo.

Tudi zdaj, že skoraj osem desetletij po tem, ko so izvirne knjige začele izhajati, je zbirka Pet prijateljev še kako iskana, na slovenskem trgu rabljenih knjig velja za vroče blago.

Za knjigo okoli 25, za zbirko tudi do 600 evrov

Že hiter pregled spletnih oglasov razkrije, da te knjige v primerjavi s siceršnjimi cenami rabljenih knjig dosegajo precejšnje zneske. Posamezne knjige iz zbirke se prodajajo v povprečju za od 20 do 30 evrov, zelo dobro ohranjene celo po 50 evrov.

Foto: N. V. Celotne zbirke – skupno je bilo v zbirki Pet prijateljev 21 knjig – se medtem prodajajo po cenah od 400 pa tja do 600 evrov.

Cene so se najmanj podvojile

Izredno rast povpraševanja po knjigah iz zbirke Pet prijateljev opažajo tudi v antikvariatih. "Zanimanja za to zbirko je ogromno, cena posamezne knjige je v letu in pol zrasla z desetih na od 20 do 25 evrov na knjigo," nam je povedal Staš Tajnšek iz antikvariata in striparnice Knjigoljub.

"Ogromno ljudi si knjig po takšnih cenah ne more privoščiti, zato je zdaj veliko zanimanja tudi za angleške izdaje teh knjig, saj so cene teh bistveno nižje," je dodal.

Rasti povpraševanja po knjigah iz zbirke Pet prijateljev so pritrdili v gorenjski Bukvarni, kjer pa cene zaznavajo nekoliko nižje. "Včasih smo te knjige prodajali za pet, zdaj so po 15 evrov," so nam povedali.

Tudi v ljubljanskem antikvariatu Alef beležijo večje povpraševanje po zbirki Pet prijateljev, cene teh knjig se po njihovih izkušnjah trenutno gibljejo okoli 20 evrov na izvod. Ob tem so opazili tudi večje povpraševanje po Skrivnostih, še eni zbirki izpod peresa Enid Blyton, pa zbirki Baletni copatki, knjigah o Harryju Potterju, Zgodbah iz Narnije ter delih J. R. R. Tolkiena in Ursule K. Le Guin.

Cen verjetno ne bo občutno znižal niti ponatis

Morda prav na novi val zanimanja za Pet prijateljev računajo tudi v Mladinski knjigi. Za spletni portal mariborinfo.com so namreč že pred časom napovedali, da za letos pripravljajo osvežen ponatis prvih petih knjig iz te zbirke.

Ponatis pa najverjetneje ne bo zbil cene knjig iz prve slovenske izdaje te zbirke, so poudarili v antikvariatu Alef: "Tako kot v primeru zbirke knjig o Harryju Potterju si namreč marsikdo želi prve izdaje."

