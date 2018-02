Jerneja Šugmana bo nadomestil Klemen Slakonja

Foto: STA

Pokojnega člana igralskega ansambla SNG Drama Ljubljana Jerneja Šugmana, ki je v uprizoritvi upodobil lik Župnika, bo nadomestil igralec Klemen Slakonja. Ob tem bosta v igralski zasedbi še dve spremembi: Gregor Podričnik bo zamenjal Roka Prašnikarja v vlogi Drugega delavca, Timon Šturbej pa bo igral Mladeniča v alternaciji s Timotejem Novakovićem, so sporočili iz gledališča.

Igralska zasedba Hlapcev ostaja nespremenjena: Tadej Toš, Marko Mandić, Bojan Emeršič, Jurij Zrnec, Nina Ivanišin, Pia Zemljič, Barbara Cerar, Boris Mihalj, Urban Kuntarič, Valter Dragan, Doroteja Nadrah, Petra Govc, Aljaž Jovanović, Iva Babić, Rok Vihar, Vanja Plut, Matic Valič, Sara Dirnbek, Blaž Popovski, Veronika Drolc, Gorazd Logar, Matija Rozman, Vojko Zidar in Barbara Žefran.

Ivan Cankar je Hlapce pisal leta 1909 in jih zasnoval kot politično satiro, a se je ta v tretjem dejanju sprevrgla v tragiko, kot je to sam označil. Čeprav ne gre za tragedijo po klasičnih merilih, pa je boleča usoda junaka učitelja Jermana. Gre za pokončnega in moralnega intelektualca, ki se mora umakniti političnemu pragmatizmu, koristoljubnemu sprenevedanju, zlorabam in manipulacijam. Drama je postavila model delovanja političnih mehanizmov, ki se v pri nas v 110 letih od nastanka igre ni bistveno spremenil, so še zapisali pri SNG Drama Ljubljana.