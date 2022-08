Jaša predstavlja Bloom: Dekada umetnosti v enem dnevu

Oglasno sporočilo

Eden izmed mednarodno najuspešnejših slovenskih sodobnih umetnikov JAŠA (Mrevlje-Pollak) bo 3. septembra za en dan naselil celotno poslopje Kina Šiška, kjer bo predstavil zadnjo dekado svoje ustvarjalne poti. Ta ga je širom po svetu vodila v New York, na Beneški bienale, kjer je zastopal Slovenijo, pa vse do Berlina, kjer kot rezidenčni umetnik institucije Kühlhaus Berlin predstavlja kar dve leti trajajoč projekt The Monuments.

Dekada umetnosti v enem dnevu 3. september, 11:00–1:00, CUK Kino Šiška Vstopnice so že v prodaji preko spleta in prodajne mreže Eventim: https://bit.ly/BLOOM_kstix Prodaja: 12 € S popustom (d/š/u): 10 €

JAŠA z inovativnim prepletanjem instalacij, performansov, zvoka in glasbe gradi vizualne zgodbe, ki jih zaznamujeta unikaten pristop in izrazita avtorska nota. Ker tudi sam prostor uporablja kot medij, bo do potankosti izkoristil tehnične in prostorske kapacitete Kina Šiška – veliko in malo dvorano, vmesne prostore in dvorišče – ter z edinstvenimi avtorskimi posegi obiskovalcem omogočil popolno potopitev v svoje delo.

"Dogajanje bo trajalo izključno en dan, od jutra do večera, v obeh dvoranah, vmesnih prostorih in pred zgradbo. V vsakem od prostorov bo obiskovalec lahko pet minut ali ves dan, to bo njegova odločitev. Želim mu omogočiti nekaj, česar še ni videl, slišal in doživel, bodisi v kontekstu Kina Šiška bodisi sodobne umetnosti." JAŠA

Na projektu v različnih vlogah sodelujejo številni priznani umetniki, kot so intermedijska umetnica Lina Rica, igralec in gibalec Primož Bezjak, bobnar Jan Kmet, multiinstrumentalist in producent Mario Babojelič ter številni drugi.

Glavna umetniška sodelavca pri projektu pa sta izvrstna glasbenika KALU (Luka Uršič) in Bowrain (Tine Grgurevič), dolgoletna JAŠINA sodelavca pri snovanju glasbe za njegove intermedijske umetniške projekte. Pred kratkim so pri založbi Kamizdat izdali album BLOOM, ki ga bodo z razširjeno, 18-člansko zasedbo ekskluzivno odigrali prav v Kinu Šiška.

JAŠA, KALU & Bowrain – Cloud Tailor: prvi singel z albuma BLOOM

Foto: Primož Korošec

V sklopu projekta JAŠA v avgustu pred Kinom Šiška postavlja javno prostorsko instalacijo UNNAME, okrog katere se bo na glavnem dogodku odvil niz performansov in umetniških akcij. Instalacija bo stala do konca septembra.

"UNNAME je odsotnost spomenika. Kar vidimo, je zgolj njegova gradbena struktura. Ta predstavlja napor kolektiva, ki je gonilo družbenega napredka. Vezivo te nosilne konstrukcije je konstruktiven dialog. Zaradi praznine pride do obrata perspektive in tako nosilna struktura postane spomenik; spomenik in poklon neustavljivi sili kolektivnega delovanja." – JAŠA

Med 19. 8. in 3. 9. bo JAŠA v sodelovanju s KiD PiNO in društvom ŠKUC vodil mednarodno delavnico za mlade umetnike Making It. Udeleženci delavnice, ki prihajajo z vseh koncev Evrope, bodo svoje delo predstavili na glavnem dogodku v Kinu Šiška.

Delavnica temelji na priročniku Making It: The Artist’s Survival Guide, ki ga je s Pulitzerjevim finalistom Noahom Charneyjem izdal pri ameriški založbi Rowman & Littlefield.

Slavoj Žižek o priročniku: "Making It: The Artist Survival Guide je knjiga, ki je vsak pravi umetnik ne more ne ljubiti. Seveda je nemogoče strniti zapleten proces ustvarjalnosti v obliko vodnikov za 'making it', ki ponujajo že pripravljene formule za uspeh, ljubezensko življenje, pridobivanje prijateljev itd. – toda prav zaradi tega je to potrebno storiti. Ta knjiga vam daje svobodo, da sledite njenim predlogom ali se jim posmehujete – da se norčujete iz pravil, morajo pravila biti tam. Če ne potrebujete vodnika za svoje delo, niste izviren ustvarjalni genij, temveč ste idiot."

O umetniku JAŠA (Mrevlje-Pollak) se je po študiju in uspešnem začetku kariere v Benetkah leta 2005 preselil v Ljubljano, kjer je nase opozoril s serijo odmevnih projektov, ki jih je izvedel v sodelovanju z galerijo Ganes Pratt, z umetniki tako imenovane "beneške generacije" (Meta Grgurevič, Jasmina Cibic, Ištvan Išt Huzjan) ter z drugimi umetniki, ki so prav tako sodelovali z omenjeno galerijo (Mark Požlep, Viktor Bernik, Žiga Kariž in Arjan Pregl).

Foto: Primož Korošec

Projekti, kot so Bad Girls & Bad Boys, Radikal Chic in nenazadnje The Lovest, ki je v prostorih Moderne galerije trajal skoraj tri leta, so na slovensko sceno sodobne umetnosti vnesli svežino, udarnost, multimedijskost in prakso tesnega horizontalnega sodelovanja z ustvarjalci z različnih področij.

Med letoma 2013 in 2018 je umetnik svoje delovanje preselil v New York, kjer je svojo pot uspešno nadaljeval v sodelovanju z galerijo On Stellar Rays. Leta 2015 je s projektom UTTER/The Violent Necessity for the Embodied Presence of Hope zastopal Slovenijo na Beneškem umetnostnem bienalu. S številnimi projekti se je predstavil tudi drugod po svetu in se s svojim neprestanim delom vzpostavil kot eden najpomembnejših slovenskih sodobnih umetnikov svoje generacije.

Leta 2021 je svoje delovanje preselil v Berlin, kjer je kot rezidenčni umetnik kulturne institucije Kühlhaus Berlin začel s projektom The Monuments, ki bo trajal dve leti.

