Idilični prizori, ki pa imajo žalostno ozadje #video

Baletka Ilmira Bagautdinova, plesalka slovitega sanktpeterburškega Mariinskega gledališča, je pred kratkim na spletu objavila posnetek, na katerem namesto na odru pleše na zamrznjenih vodah Finskega zaliva.

V baletni obleki in čeveljcih je pri temperaturi globoko pod ničlo zaplesala prizore iz Labodjega jezera, za prizorišče pa si je izbrala globoko zamrznjen zaliv Batarejnaja blizu Sankt Peterburga.

Ta pogumni nastop je bil pravzaprav protest − zanj se je odločila po tem, ko je slišala, da nameravajo na tem območju zgraditi žitne silose kot del ogromnega terminala, ki bi povsem spremenil tamkajšnjo krajino in ogrozil naravni habitat labodov, ki tam živijo.

Prav zato se ji je zdelo več kot primerno, da tam odpleše Labodje jezero. "To je edinstveno naravno in zgodovinsko območje, kjer spomladi gnezdijo labodi, kjer poleti počitnikujejo družine z otroki in kjer pozimi na ledu na stotine ribičev lovi ribe," je poudarila, "vsemu temu pa zdaj grozi uničenje."

Foto: Reuters

"Ta kraj tudi meni veliko pomeni," je povedala za Reuters, "z družino smo ob poletjih pogosto obiskali tukajšnje peščene plaže, pozimi pa se tukaj sankali."

Bagautdinova je ob tem Ruse pozvala, naj podpišejo spletno peticijo, ki ruskega predsednika Vladimirja Putina poziva, naj ohrani tamkajšnjo naravo in koncernu Sodružestvo, ki naj bi gradil sporni terminal, odreče dovoljenje za gradnjo. Peticija je do zdaj zbrala nekaj več kot 7.700 podpisov.

"Čudovito bi bilo, če bi s plesom lahko preprečila gradnjo," je še dejala baletka, "toda mislim, da ne bo tako preprosto."

