16-letna baletka nima rok, ima pa ogromno talenta in volje #video

Najstnica, ki se je rodila brez zgornjih okončin, je navdušila s svojo voljo ter predanostjo in postala prava spletna zvezda.

16-letno Vitorio Bueno so v njenem domačem kraju na brazilskem podeželju vedno gledali z začudenjem. Deklica se je namreč rodila brez rok, zaradi česar je v družbi vedno izstopala. "Dvigovali so jo in ji gledali v rokave," je za Reuters boleče spomine iz dekličinega otroštva obujala njena mama Wanda.

Deklice ni nič oviralo, da ne bi sledila svojim sanjam, baletu, ki ga pleše že od petega leta starosti. "Roke so le ena od podrobnosti," je za Reuters dejala mlada balerina, "ne zdi se mi, da bi jih potrebovala."

Poglejte:

Vitorio je že kot malčico k baletu vpisala njena mama na predlog fizioterapevtke. Čeprav jo je sprva skrbelo, kako se bo deklica brez rok vključila v ure baleta, se je izkazalo, da zanjo ni ovir. Še več, balet ji je bistveno pomagal pri vsakdanjem življenju.

Večino vsakodnevnih opravil, za katera uporabljamo roke - od ščetkanja zob do jemanja živil s polic v trgovini - ona opravlja z nogami, balet pa ji je zelo pomagal pri moči in gibčnosti.

Vitoria je zelo aktivna tudi na Instagramu, kjer objavlja fotografije in posnetke svojih plesnih točk, s tem pa želi navdihniti druge, ki se soočajo s takšnimi ali drugačnimi življenjskimi preprekami.

"Naše pomanjkljivosti ne določajo, kdo smo," je prepričana 16-letna baletka, ki s svojo vztrajnostjo in življenjsko energijo navdušuje svoje spletne sledilce - ima jih že več kot 150 tisoč.

