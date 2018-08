Direktorica Narodne galerije prejela francosko državno odlikovanje

Francoski predsednik je Barbaro Jaki z redom legije časti odlikoval zaradi "naklonjenosti, ki jo izkazuje do francoskih ustanov v Sloveniji, angažiranosti, ki jo pokaže pri uresničevanju skupnih projektov, ter zaupniških in prijateljskih odnosov s francoskimi institucijami", so sporočili iz Narodne galerije.

"Vaša zavezanost evropski kulturni dediščini, vaše popolno poznavanje njenih umetniških tokov in vaša želja dati francoski slikarski dediščini mesto, ki si ga zasluži v vašem kulturnem programu, so razlogi, zakaj ste dragoceni partner moje države," je v svojem nagovoru poudarila Marion Paradas.

Kot so v sporočilu za javnost še zapisali v Narodni galeriji, je Barbara Jaki vedno želela okrepiti vezi s Francijo, zato je ob mnogih drugih dosežkih in projektih kljub številnim preprekam zasnovala, branila in izpeljala razstavo Slovenski impresionisti in njihov čas (1890-1920), ki so jo leta 2013 odprli v Petit Palais v Parizu. Leta 2015 je v Ljubljani v Narodni galeriji gostila razstavo Slikati v Normandiji ob izvirih impresionizma, ki izhaja iz zbirke Regionalnega sveta Spodnje Normandije.